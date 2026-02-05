今月8日に投開票が行なわれる衆議院議員選挙。投票日当日は天候が悪く、投票箱を船で運べないおそれがあるとして、岡山市東区の犬島では、きょう（5日）、繰り上げで投票が行なわれました。

【写真を見る】【衆議院議員選挙】岡山市東区の犬島では5日に繰り上げて投票実施 悪天候で投票箱を船で運べないおそれがあるため異例の対応【岡山】

（島の有権者）

「90過ぎ、92か93になる。ここへ3歳くらいの時にきてずっといた」

「（今までに選挙が早くなったことは）ないな。初めてじゃ」

有権者29人の犬島 異例の対応

有権者数29人、岡山市の沖合に浮かぶ犬島です。8日の投開票日当日は冬型の気圧配置が強まり、海上でも強風が吹く見込みで、投票箱を運ぶ定期船の運行が困難となることが予想されているため、投票日をきょう（5日）に繰り上げました。

（犬島選挙区投票管理者 江口英典さん）

「犬島は高齢者が多いため、投票日を変えてでも投票所を開設するということが非常に重要だと思います」

高齢のため本土の期日前投票所に出向くことが困難な島民も多く、異例の対応です。島民の反応は・・・

（島の有権者）

「ありがたい。やっぱり（投票）したいもん」

8日の搭乗日「警報級の大雪」のおそれも

投票箱はきょうのうちに本土に運ばれ、8日に開票されます。また、8日は岡山県北で警報級の大雪も想定されていて、岡山県選挙管理委員会では、当日の投票が困難な人は期日前投票の積極的な利用をと呼びかけています。