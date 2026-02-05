ジョージ・クルーニーが告白！『ER』で難解な専門用語を乗り切った裏技

アメリカを代表する俳優の一人ジョージ・クルーニーは、大ヒット医療ドラマ『ER 緊急救命室』で一躍スターダムにのし上がった。シーズン1から出演していた彼は、5シーズンに渡り人気シリーズにレギュラー出演したが、難解な医療用語のセリフをどのように乗り切っていたのか、その“賢い”方法を明らかにした。

ジョージ・クルーニーが『ER』の難しい医療用語を完璧にこなせた秘訣

自分とはまったく違う人生を生きるキャラクターを演じるのは、さまざまな困難がつきものだ。中でも俳優たちを悩ませてきたのが、医療のような高度な専門職ならではのセリフを覚えること。病院に行ったことがある人なら分かるはずだが、簡単な検査や診断でさえ、驚くほど複雑な言いまわしを聞かされることがある。

しかし、ジョージは『ER 緊急救命室』でダグ・ロス医師を演じるにあたり、実に巧妙な回避策を見つけていた。米Varietyの取材で次のように語っていた。

「セリフを覚えるのは本当に大変でした。でもズルをしていたんです。医師として登場するときは、必ずクリップボードを持っているでしょう？ 医師はいつも持っています。なので、（下を見ながら）“えーと、君の名前はビリーさんですね。私は医師のロスです。あなたは脾臓に損傷があるようですね”と話していました。カードには“ビリー、私は医師のロスで、どうやら……”って書いていて、それをそのまま読んでいたんです」

確かに、これ以上に安心できる方法はないかもしれない（もちろん、すべての役で使えるわけではないが）。どんなベテラン俳優でも噛んでしまいそうな専門用語でも、クリップボードに書いておいて本番中に読むことができれば、これほど合理的な対処法はないだろう。

2009年に『ER』終了して以降も、医療ドラマはテレビ界の一大ジャンルであり続けている。2025年にも新作が製作されており、『ER 緊急救命室』でジョージと共演したノア・ワイリー主演の『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』もその一作だ。

『ER 緊急救命室』全15シーズンはU-NEXTで配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Cinemablend

