『ホワイトカラー』マット・ボマー出演、映画『アウトカム』配信日決定！ファーストルックが解禁

Apple Original Films最新作、ジョナ・ヒル監督脚本＆キアヌ・リーブス主演で贈るダークコメディ『アウトカム』が、4月10日（金）よりApple TVにて、世界同時配信開始することが決定！ 現地時間2月3日（火）、カリフォルニア州サンタモニカで行われたApple TV Press Dayにて、ついに本作のファーストルックが初公開された！

ハリウッドのスター俳優×実力派コメディアン

子供の頃からの長年の活躍で、国民的に親しまれてきたハリウッドスター、リーフ（キアヌ・リーブス）。だがある日、リーフのもとに、衝撃的な“謎のビデオ”が届く。自身のイメージを失墜させ、キャリアを完結させかねない脅迫を受けたリーフの頭には、過去に自分が傷つけてきた人々の顔が浮かぶ…。

そしてリーフは、生涯の親友であるカイル（キャメロン・ディアス）とザンダー（マット・ボマー）、そして危機管理専門の弁護士アイラ（ジョナ・ヒル）の助けを借り、心当たりのある人たちへの訪問を開始。最初こそ、犯人を突き止めようとするリーフたちだったが、過去に傷つけたはずの人々と久しぶり再開し、本音で話し向き合ううちに、いつしかそれは、リーフにとっての魂の“謝罪行脚”へと変わっていく――。

主演キアヌ・リーブスと共演するのは、キャメロン・ディアス（『ホリデイ』）、そして、ゴールデン・グローブ賞およびクリティックス・チョイス・アワード受賞俳優マット・ボマー（『ホワイトカラー』）ら、ハリウッドの一線級のスター俳優ら。





さらに、マーティン・スコセッシ監督が本人役ではない役で出演する他、スーザン・ルッチ（『サタデー・ナイト・ライブ』『デビアスなメイドたち』）、ラバーン・コックス（『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』）、カイア・ガーバー（『バビロン』）ら華やかな顔ぶれが出演。

コメディ映画には欠かせない、コメディアンらも実力派が参戦。デヴィッド・スペード（『アダルトボーイズ青春白書』）や、ロイ・ウッド・Jr、アイビー・ウォークらに加え、日本人と台湾人の両親を持ち、今全米を笑いの渦に巻き込むスタンドアップコメディアン、アツコ・オカツカも出演！ その他、まだ明かされていない豪華出演者たちも！

監督・脚本・出演ジョナ・ヒルに加えて、共同脚本はエズラ・ウッズ（監督・共同脚本ジョナ・ヒル『Cut off（原題）』）。製作総指揮はアダム・メリムズ（Apple Original Films『フィンチ』、『マダム・ウェブ』）。Apple Studios が製作。ヒルの制作会社StrongBabyのマット・ダインズ、アリ・グッドウィン、そしてヒル自身がプロデューサーを務める。

過去との対峙こそが、未来を救う唯一の道。ジョナ・ヒルが、リーフの破天荒ながらも切なく、ノスタルジックな自分探しの旅を、独自のダークで笑いありの感性で描き出す！ Apple Original Films『アウトカム』は、4月10月（金）Apple TVにて全世界同時配信開始！

