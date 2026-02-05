考え抜かれたスムーズネスと静粛性。デザインもスマート。新型は、圧倒的な気持ちよさを追求。完成度を実走チェックした。

見た目も中身も全面的に改良

航続距離は最長702km

これまで約70万台が世界で販売されてきたリーフが3世代目に移行し、見た目も中身も全面的に改良された。

まず日本でベールを脱いだのは78kWhバッテリーを搭載したB7シリーズで、グレードは標準のX（518万8700円）と、上級版のG（599万9400円）の2種。ともにプロパイロットをはじめ装備は充実しており、Xが18インチ、Gは19インチタイヤを装着するのが相違点。一充電当たりの走行距離は、Xが702km、Gは685kmと十分なレベルを達成している。

実車と対面すると、ガラリと変わったデザインに目が釘づけになる。2BOXのハッチバックスタイルから一転して、アリアのコンパクト版のような先進クロスオーバースタイルとなった。空力向上のためファストバック化されるとともに、全長が2代目比で120mmも短くなったことで、凝縮感のある独特の雰囲気をまとっている。

スリーサイズは4360×1810×1550mm。従来比で全幅は20mm拡大し、全高は10mmだけ高くなったものの、取り回しのよさはそのまま。機械式立体駐車場に対応する車高を維持してくれたのはうれしいポイントだ。空力性能にも力を入れていて、Cd値は0.26を達成したという。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）