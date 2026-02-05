「代表の塊」「俺の青春が凝縮されている」合計302キャップ！超豪華４ショットにファン熱狂！当事者も喜びひとしお「贅沢すぎました」
楢粼正剛氏が豪華絢爛な集合写真を公開した。
かつて日本代表のゴールを守り、現在は古巣である名古屋グランパスのGKコーチを務める楢粼氏は、２月２日にインスタグラムを更新。「２日間にわたり、ジュビロとトレーニングマッチ。ピッチでまた会えるのも刺激的！」と綴り、自軍のGKシュミット・ダニエル、ジュビロ磐田のGK川島永嗣とGKコーチの川口能活氏との４ショットをアップした。
いずれも日本代表で活躍した守護神で、４人合計で302キャップ。レジェンド集結の１枚は大きな注目を集めており、次のような声が続々と寄せられている。
「感動！すごいGKばかり！」
「ドキドキするメンバーですね！」
「激アツメンバー」
「すごい！レジェンド！貴重なお写真ありがとうございます」
「代表の塊」
「最強のメンツ！！」
「俺の青春がこの１枚に凝縮されている」
また、シュミットも「日本のGKの歴史を作られてきた方々と。贅沢すぎました」と伝え、同様の写真を投稿している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】全員レジェンド守護神！“奇跡の４ショット”
