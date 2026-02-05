料理愛好家でタレントの平野レミが自身のXを更新し、黒柳徹子とTRICERATOPSの和田唱との貴重な3ショットを公開した。

【写真】『徹子の部屋』でテレビ初共演した平野レミ＆和田唱の親子と黒柳徹子との貴重な3ショット

■平野レミ「なんとTV初共演。は～い！ 私たち親子でした笑」

2月5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に平野と和田が出演。テレビでの親子初共演を果たした。

平野は、「なんとTV初共演。は～い！ 私たち親子でした笑。」と快活に報告。続けて「まだまだ知らない人がいるみたいね。だって唱に言っちゃダメだと言われ続けて数十年、ようやくお許しがでましたぁ笑。」と長年、テレビで共演していなかったことをユーモアたっぷりに明かした。さらに「夫の和田さんが作った歌も唱のギターで歌うわよ～ 『徹子の部屋』見てね～」とコメントし、黒柳徹子との貴重な3ショットを披露した。

番組では、家族の深い絆を感じさせるエピソードが続々と語られた。平野の夫であり、イラストレーターの故・和田誠氏と黒柳は旧知の仲。和田唱のことを生まれた頃から見守っていたという秘話も明かされた。そのほか、トークに加えて和田誠氏が作詞・作曲を手掛けた楽曲「どうして」を親子で歌唱し、披露した。

SNSには「知らなかったのでびっくりしてます！」「周知の事実だと思ってた（笑）」「素敵な親子ですね」と、様々なコメントが寄せられている。

■和田唱が引用RPで「偉大な番組に母と呼んで頂けた事、感謝します」

和田は自身のXで平野の投稿をRPし、「大袈裟な（笑）皆様、正確には言っちゃダメと言っていたのは20代までですので念のため」と“笑顔”の絵文字を付けて茶目っ気たっぷりに訂正。

続けて「僕も親の影なしで自分の曲やバンドを見てもらう事に必死だったんでしょう」と20代の頃の自分を振り返り、「ともあれ！TVではもちろん初共演、しかも徹子の部屋。50歳になった自分が50周年を迎えた偉大な番組に母と呼んで頂けた事、感謝します」と感謝を記した。

SNSには「親子共演ってめちゃくちゃ幸せなことですね」「話し方や身振り手振りが親子そっくり」「「どうして」とても素敵でした」と親子共演を喜ぶ声が集まっている。