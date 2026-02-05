日経225オプション2月限（5日日中） 5万8000円コールが出来高最多699枚
5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万440枚だった。うちコールの出来高が5279枚と、プットの5161枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の699枚（73円安135円）。プットの出来高トップは5万円の517枚（67円高285円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
20 0 1 67000
2 -1 1 66000
28 -1 2 65000 10820 2
19 -2 3 64000
73 -4 6 63000
193 -4 12 62000
222 -11 22 61000
642 -22 37 60000
581 -33 72 59000
699 -73 135 58000
568 -95 240 57000
19 294 56750
250 -140 340 56500
6 -115 360 56375
17 -140 390 56250
90 -45 410 56125
452 -145 475 56000
3 -140 480 55875
33 -110 530 55750
115 -175 575 55500
14 -110 655 55375
79 -150 670 55250
5 -130 740 55125
433 -180 745 55000 1925 +340 9
4 -145 835 54875
39 -235 830 54750
54625 1655 +240 1
323 -250 1010 54500 1620 +270 5
54375 1285 +15 5
36 -255 1085 54250 1515 +375 18
54125 1285 +125 2
268 -240 1215 54000 1275 +160 129
6 1300 53875 1265 +155 47
5 -510 1325 53750 1210 +185 15
53625 1145 +160 8
7 -310 1485 53500 1105 +170 57
53375 1045 +180 5
53250 990 +145 8
53125 770 -65 2
3 -295 1805 53000 885 +145 457
52875 965 +205 4
52750 820 +95 57
52625 695 -20 4
5 -370 2050 52500 755 +125 90
52375 575 -55 1
52250 695 +95 8
52125 675 +95 13
52000 625 +100 127
51875 475 -20 5
51750 570 +90 37
51625 430 -40 2
1 -155 2900 51500 525 +110 39
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
20 0 1 67000
2 -1 1 66000
28 -1 2 65000 10820 2
19 -2 3 64000
73 -4 6 63000
193 -4 12 62000
222 -11 22 61000
642 -22 37 60000
581 -33 72 59000
699 -73 135 58000
568 -95 240 57000
19 294 56750
250 -140 340 56500
6 -115 360 56375
17 -140 390 56250
90 -45 410 56125
452 -145 475 56000
3 -140 480 55875
33 -110 530 55750
115 -175 575 55500
14 -110 655 55375
79 -150 670 55250
5 -130 740 55125
433 -180 745 55000 1925 +340 9
4 -145 835 54875
39 -235 830 54750
54625 1655 +240 1
323 -250 1010 54500 1620 +270 5
54375 1285 +15 5
36 -255 1085 54250 1515 +375 18
54125 1285 +125 2
268 -240 1215 54000 1275 +160 129
6 1300 53875 1265 +155 47
5 -510 1325 53750 1210 +185 15
53625 1145 +160 8
7 -310 1485 53500 1105 +170 57
53375 1045 +180 5
53250 990 +145 8
53125 770 -65 2
3 -295 1805 53000 885 +145 457
52875 965 +205 4
52750 820 +95 57
52625 695 -20 4
5 -370 2050 52500 755 +125 90
52375 575 -55 1
52250 695 +95 8
52125 675 +95 13
52000 625 +100 127
51875 475 -20 5
51750 570 +90 37
51625 430 -40 2
1 -155 2900 51500 525 +110 39