　5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万440枚だった。うちコールの出来高が5279枚と、プットの5161枚を上回った。コールの出来高トップは5万8000円の699枚（73円安135円）。プットの出来高トップは5万円の517枚（67円高285円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　20　　　 0　　　 1　　67000　
　　 2　　　-1　　　 1　　66000　
　　28　　　-1　　　 2　　65000　 10820 　　　　　　　 2　
　　19　　　-2　　　 3　　64000　
　　73　　　-4　　　 6　　63000　
　 193　　　-4　　　12　　62000　
　 222　　 -11　　　22　　61000　
　 642　　 -22　　　37　　60000　
　 581　　 -33　　　72　　59000　
　 699　　 -73　　 135　　58000　
　 568　　 -95　　 240　　57000　
　　19　　　　　　 294　　56750　
　 250　　-140　　 340　　56500　
　　 6　　-115　　 360　　56375　
　　17　　-140　　 390　　56250　
　　90　　 -45　　 410　　56125　
　 452　　-145　　 475　　56000　
　　 3　　-140　　 480　　55875　
　　33　　-110　　 530　　55750　
　 115　　-175　　 575　　55500　
　　14　　-110　　 655　　55375　
　　79　　-150　　 670　　55250　
　　 5　　-130　　 740　　55125　
　 433　　-180　　 745　　55000　　1925 　　+340　　　 9　
　　 4　　-145　　 835　　54875　
　　39　　-235　　 830　　54750　
　　　　　　　　　　　　　54625　　1655 　　+240　　　 1　
　 323　　-250　　1010　　54500　　1620 　　+270　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　54375　　1285 　　 +15　　　 5　
　　36　　-255　　1085　　54250　　1515 　　+375　　　18　
　　　　　　　　　　　　　54125　　1285 　　+125　　　 2　
　 268　　-240　　1215　　54000　　1275 　　+160　　 129　
　　 6　　　　　　1300　　53875　　1265 　　+155　　　47　
　　 5　　-510　　1325　　53750　　1210 　　+185　　　15　
　　　　　　　　　　　　　53625　　1145 　　+160　　　 8　
　　 7　　-310　　1485　　53500　　1105 　　+170　　　57　
　　　　　　　　　　　　　53375　　1045 　　+180　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 990 　　+145　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　53125　　 770 　　 -65　　　 2　
　　 3　　-295　　1805　　53000　　 885 　　+145　　 457　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 965 　　+205　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 820 　　 +95　　　57　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 695 　　 -20　　　 4　
　　 5　　-370　　2050　　52500　　 755 　　+125　　　90　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 575 　　 -55　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 695 　　 +95　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　52125　　 675 　　 +95　　　13　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 625 　　+100　　 127　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 475 　　 -20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 570 　　 +90　　　37　
　　　　　　　　　　　　　51625　　 430 　　 -40　　　 2　
　　 1　　-155　　2900　　51500　　 525 　　+110　　　39　