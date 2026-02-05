　5日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3269枚だった。うちプットの出来高が2164枚と、コールの1105枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の446枚（205円高1655円）。コールの出来高トップは5万9000円の349枚（115円安395円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　 0　　　 2　　75000　
　　 3　　　-3　　　 4　　72500　
　　40　　　-4　　　 9　　70000　
　　 5　　　-5　　　13　　69000　
　　23　　　-7　　　17　　68000　
　　47　　 -16　　　25　　67000　
　　12　　 -18　　　35　　66000　
　　17　　 -26　　　47　　65000　 10820 　　　　　　　 2　
　 130　　 -25　　　65　　64000　
　　30　　 -45　　　93　　63000　
　　54　　 -40　　 130　　62000　
　　76　　 -51　　 195　　61000　
　　82　　 -76　　 279　　60000　
　 349　　-115　　 395　　59000　
　　57　　-135　　 565　　58000　
　　21　　-105　　 680　　57500　
　　38　　-150　　 800　　57000　
　　 4　　-160　　 940　　56500　
　　21　　-190　　1100　　56000　
　　 3　　-175　　1190　　55750　
　　 8　　-180　　1285　　55500　
　　19　　-240　　1495　　55000　
　　　　　　　　　　　　　54875　　2230 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54625　　2105 　　-115　　　 1　
　　20　　-275　　1710　　54500　
　　12　　-210　　1985　　54000　　2070 　　+235　　　19　
　　　　　　　　　　　　　53625　　1655 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1765 　　+230　　　 2　
　　 7　　-475　　2475　　53000　　1655 　　+205　　 446　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1550 　　+190　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1260 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1180 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1320 　　+175　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1275 　　+125　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1295 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51625　　1260 　　+170　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1170 　　 +35　　　10　
　　　　　　　　　　　　　51250　　1120 　　+140　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 935 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1045 　　+120　　 101　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 875 　　 -70　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1030 　　+160　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 940 　　+125　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 965 　　+160　　　95　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 910 　　+130　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 850 　　 +75　　　31　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 745 　　 +70　　　25　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 730 　　+120　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 585 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 700 　　+110　　　22　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 580 　　 +55　　　58　