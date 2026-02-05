日経225オプション3月限（5日日中） 5万3000円プットが出来高最多446枚
5日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3269枚だった。うちプットの出来高が2164枚と、コールの1105枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の446枚（205円高1655円）。コールの出来高トップは5万9000円の349枚（115円安395円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 0 2 75000
3 -3 4 72500
40 -4 9 70000
5 -5 13 69000
23 -7 17 68000
47 -16 25 67000
12 -18 35 66000
17 -26 47 65000 10820 2
130 -25 65 64000
30 -45 93 63000
54 -40 130 62000
76 -51 195 61000
82 -76 279 60000
349 -115 395 59000
57 -135 565 58000
21 -105 680 57500
38 -150 800 57000
4 -160 940 56500
21 -190 1100 56000
3 -175 1190 55750
8 -180 1285 55500
19 -240 1495 55000
54875 2230 -5 1
54625 2105 -115 1
20 -275 1710 54500
12 -210 1985 54000 2070 +235 19
53625 1655 1
53250 1765 +230 2
7 -475 2475 53000 1655 +205 446
52500 1550 +190 1
52375 1260 1
52125 1180 0 1
52000 1320 +175 10
51875 1275 +125 3
51750 1295 3
51625 1260 +170 2
51500 1170 +35 10
51250 1120 +140 1
51125 935 -40 1
51000 1045 +120 101
50875 875 -70 4
50750 1030 +160 7
50500 940 +125 7
50375 965 +160 95
50250 910 +130 5
50000 850 +75 31
49500 745 +70 25
49250 730 +120 1
49125 585 1
49000 700 +110 22
48375 580 +55 58
