日経225オプション4月限（5日日中） 4万8000円プットが出来高最多28枚
5日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は144枚だった。うちプットの出来高が123枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の28枚（780円）。コールの出来高トップは5万5000円の19枚（255円安1800円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 49 70000
19 -255 1800 55000
53000 2285 27
50000 1295 1
49000 990 1
48500 890 -10 1
48000 780 28
41000 241 +36 3
34000 100 0 3
33000 100 18
25000 32 11
18000 10 -1 21
10000 3 0 9
株探ニュース
