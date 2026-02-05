　5日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は144枚だった。うちプットの出来高が123枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の28枚（780円）。コールの出来高トップは5万5000円の19枚（255円安1800円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　49　　70000　
　　19　　-255　　1800　　55000　
　　　　　　　　　　　　　53000　　2285 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1295 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 990 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 890 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 780 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 241 　　 +36　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　34000　　 100 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 100 　　　　　　　18　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　32 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　10 　　　-1　　　21　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　 9　


株探ニュース