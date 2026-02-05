ジャックス <8584> [東証Ｐ] が2月5日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比17.4％減の190億円に減ったが、通期計画の200億円に対する進捗率は95.3％に達し、5年平均の82.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比64.9％減の9.4億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.7％減の59.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の14.6％→12.2％に低下した。



