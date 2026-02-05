世界の歌姫テイラー・スウィフトの婚約者、NFLチーフスのスター選手トラビス・ケルシーが放った一言が話題を呼んでいる。ポッドキャスト番組の収録中、座っていた椅子が壊れるアクシデントが発生。その際、思わず「テイラーに殺されるよ」とポツリ。テイラーが大事にしていた椅子だったようで、一瞬真顔に戻る様子がファンの笑いを誘っている。

■大笑いした瞬間に「バキッ」

トラビスは先日、兄で元NFL選手のジェイソン・ケルシーとともにポッドキャスト番組『New Heights』を収録。本編ではなく、8日（日本時間9日）に行われる全米最大の祭典「スーパーボウル」に向けて、今後プレビュー＆レビューを公開することを告知するための予告編のようなものだった。

アクシデントはその収録中に起こった。兄のジェイソンがしきりにジョークを飛ばし、それを聞いてきたトラビスが大笑い。顔を覆い、思わずのけぞった瞬間、「バキッ」という音が響き渡った。

どうやら椅子の一部が破損したようで、焦ったトラビスは一瞬真顔に戻り、「何てこった、テイラーに殺されちゃうよ」とつぶやき、“やってしまった感”を隠せなかった。

米複数メディアによると、トラビスはテイラーの自宅からリモートで収録に参加。当然、壊れた椅子はテイラーのもので、米メディア『HITC』は「それが、彼がパニックに陥った理由だった」とし、「トラビスは（壊してしまったことを）軽く考えるのではなく、本当に心配しているようだった」と紹介した。

■引退か現役続行かで揺れる

その上で、動画が話題となった理由として「何の演出もなく、パートナーが大切にしている物を壊してしまった時のリアクションが、スーパーアスリートでも普通の人たちと何ら変わらないということが明らかになったからだ」と指摘した。

トラビスはスーパーボウル3度制覇という実績を誇るスーパースター。しかし、現在はプレーオフ進出を逃したのを機に、今季をもっての引退か現役続行かで揺れている。

チーフスのオーナーは先日、「彼が戻ってくることを心から願っている。彼がまだプレーできることに疑いの余地はない。彼が決断するために、必要な時間を与えるつもりだ」と話していた。

6月にテイラーとの挙式を行う可能性も報じられており、公私ともに動向が注目されそうだ。

