二コラス・ケイジと結婚した31歳・日本人俳優、経済的な“格差”を語る 2回目のデートには衝撃のプレゼントも
ハリウッド俳優のニコラス・ケイジ（62）の妻で俳優・芝田璃子（31）が4日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。ケイジとの経済的な格差を感じた瞬間を明かした。
【写真】ニコラス・ケイジの5番目の妻となった芝田璃子
この日のテーマは「年の差婚」。MCの上田晋也とゲストが、自身の実体験を基にトークを繰り広げた。
今回、日本テレビ初登場となった芝田。上田は冒頭、「芝田さんは、年の差婚よりも、気になる部分がある」と切り出し、「旦那さん、どなたでしたっけ」と問いかけると、芝田は「ニコラス・ケイジです」と笑顔で語り、スタジオを仰天させた。
2021年に結婚した2人。ハリウッド俳優との間での価値観の違いを問われると「経済的格差はすごい感じます」と即答。高価なものでも欲しいものだったら即購入するといい、つい先日も約1億5000万円の腕時計を買っていたと明かした。
さらに共演者からプレゼントについて聞かれると、「2回目のお食事の時に、バイクセット一式。車体とヘルメットと着る服」と衝撃の品物が贈られたことを告白し、スタジオを驚かせた。
逆に芝田からもプレゼントを贈ることもあるというが、ケイジの誕生日には「マグカップあげました」と語り、共演人から「かわいい！」との声が上がった。
