中古市場で価格高騰中の31年前のホンダ“名スポーツカー” おぎやはぎが“走り”に感激「すごい楽しい！」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：24※通常は後9：00）が、7日に放送される。アンコール放送となる今回は、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』で、長年1台の車を愛し続けたことによって、走行距離が地球数周分となったオーナーが集合する。
【写真】全然色あせないかっこよさ…中古市場で価格高騰中の31年前のホンダ“名スポーツカー”の全貌
番組冒頭「懐かしい顔が登場しましたね。かっこいいけど」とおぎやはぎが喜んだ1台は、1995年に新設定されたホンダが誇る名スポーツカー。現在中古市場で価格が高騰している同モデルを97年に購入して以来乗り続けているというオーナーは、ディーラーに試乗車がなかったものの「絶対買った方がいいですよ。絶対後悔しません」というスタッフのすすめで、試乗なしで購入したという。
カタログを見ただけで、当時270万円で購入し、今も乗り続けている同車についてオーナーは「営業さんの言った通り、後悔しませんでした」と14万2827キロ（地球3周半）走った今も寵愛。一方で手放さなければならない危機もあったといい、そのエピソードを明かす。
その後の試乗で、おぎやはぎはその走りの良さに「すごい楽しい！」と感激する。
番組冒頭「懐かしい顔が登場しましたね。かっこいいけど」とおぎやはぎが喜んだ1台は、1995年に新設定されたホンダが誇る名スポーツカー。現在中古市場で価格が高騰している同モデルを97年に購入して以来乗り続けているというオーナーは、ディーラーに試乗車がなかったものの「絶対買った方がいいですよ。絶対後悔しません」というスタッフのすすめで、試乗なしで購入したという。
カタログを見ただけで、当時270万円で購入し、今も乗り続けている同車についてオーナーは「営業さんの言った通り、後悔しませんでした」と14万2827キロ（地球3周半）走った今も寵愛。一方で手放さなければならない危機もあったといい、そのエピソードを明かす。
その後の試乗で、おぎやはぎはその走りの良さに「すごい楽しい！」と感激する。