『ミルキー☆サブウェイ』新作パートの場面写真公開 著名人絶賛コメント到着で虚淵玄「センス・オブ・ワンダー」
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の劇場版『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』（6日公開）の新作パートから場面写真3点が公開された。あわせて、各界著名人“熱烈ミルサブファン”からのコメントが到着した。
【画像】表情豊か！『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』新作パート場面カット
新場面写真では、劇場版から登場する新キャラクターのアサミ（CV.小野賢章）とハガ（CV.ロバート・ウォーターマン）、そして彼らと共に奮闘するリョーコ（CV.小松未可子）の警察署内での姿がお披露目。銀河に暴走特急が飛び出してしまう緊急事態のなか、飄々とした表情を崩さないアサミ、熱くまくし立てているハガ、苦労がますますにじみ出るリョーコ、3人の距離感と関係性に注目だ。
■コメント
▼宇垣美里（フリーアナウンサー・俳優）
愛すべきクセ強な面々にまた会える喜びで思わずにっこり。ナチュラルなトーンで続くオフビートな会話と耳に残るBGM、音楽とアニメーションがばちっとハマるあの快感といったら。新たにリョーコのエピソードが追加され、だるそうにみせてその実アツい人となりに胸キュン。私はもうこの作品のゆるさとギャップとテンポの虜！
▼虚淵玄（ゲームシナリオライター・小説家・脚本家）
過去ほど遠いものはない。我が青春である昭和の景色は、もはや辿り着けない久遠の彼方に。それこそ銀河の果ても同然である。だからつまり銀河の果てなら昭和な景色でもいいじゃないか、という理屈である。まさに逆転の発想がもたらすセンス・オブ・ワンダー。かのキャンディーズの歌声も、今頃は45.9光年を経ておおぐま座47番星に届いていることだろう。地球型惑星があるといいですね！
▼ケースワベ 【K-SUWABE】（イラストレーター／フィギュアデザイナー）
「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」劇場化、誠におめでとうございます！このたび一足先に拝見させていただきました。通常版同様に心地よく駆け抜けるテンポはそのままに、最後まで一気に楽しむことができました！通常版にはなかった新規カットや新キャラクターが加わったことで、作品全体の解像度がより一層高まっていたかと思います。キャラクターや世界観、ストーリー、音楽ももちろん魅力的ですが、個人的に本作にハマるきっかけとなったカートとマックスのコンビは、デザインやバックボーンも含めて特に大好きです。初見の方にも、すでに通常版をご覧になった方にも改めておすすめしたい、作り手のこだわりが詰まった映像作品だと思います！クリエイター側としても「ミルキー☆サブウェイ」は大変刺激を受けました！素敵な作品をどうもありがとうございます！
▼高橋弘樹（映像ディレクター・経済メディア「ReHacQ」プロデューサー・株式会社tonariCEO）
展開の読めなさがどうかしてる、全力でふざけようとしてる、たぶんクリエイターがいい意味で好き勝手やっている、映像は綺麗、でもオチもどうかしてる、キャラクターが個性的で人間じゃないのに親近感のある、楽しい映画でした！
▼タケウチ リョースケ（イラストレーター）
リアルで自然な会話劇と、クセのあるユーモラスなキャラクターたちがとにかく魅力的で！TVシリーズ全12話を再編集されテンポがさらに良くなり、一気に引き込まれました。壁の傷や質感、ポスターなど細部まで作り込まれた演出も楽しく、何度観ても新しい発見がある、噛むほどに味の出る作品です!!
▼ゾム 《まじめにヤバシティ》（ゲーム実況者）
みんな悪ぶってはいるけど実は根がすごく良い、そんな彼女たちがその場のノリと勢いで突き進む姿に終始笑っていました。そして何より、「ありがとう」という言葉の大切さが沁みました。言われるとうれしいよね、マックスたちの気持ちすごくわかるよ…（泣）。悩みごとが多い全ての現代人におすすめの作品です。勢いすごく大事です！ぜひ見てね！
▼村田雄介（漫画家）
壮大な宇宙SFと昭和的懐かしモチーフが絶妙に混在する、独特な亀山バース！キャラクターたちの生っぽい掛け合い！発車から終点まで、あっという間の楽しさでした。個人的にカート＆マックスのコンビが好きです。彼らがまた難事件に巻き込まれて活躍する様を、思わず期待してしまいます！
▼吉田尚記（ニッポン放送アナウンサー）
すごい！ラジオパーソナリティとして、セリフが「生きた会話」になってる作品が大好きなんですけど、全部の会話がグルーヴしてる！しかもそれが脚本として緻密に繋がってる!!さらに、そのセリフを言うときのキャラクターたちが、「言いそう」な表情してるんですよね！最初から最後まで、ずーっと楽しい!!
▼lack（イラストレーター）
ミルキー☆サブウェイ劇場版公開おめでとうございます！気になっていた警察官のリョーコさん周りのエピソードが追加され、思わずうれしくなってしまいました…！清々しいテンポで駆け抜けてゆく疾走感を楽しみつつ、新情報の余韻に浸っております。今後の展開も期待しております！
▼LAM（イラストレーター）
『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』鑑賞させていただきました！個性的で魅力的なキャラクター達、ポップで美しい映像、コミカルな脚本とお芝居が融合した最高の世界に一瞬で飲み込まれ、夢中であっという間に観終わってしまいました。キャラクター達がかわいすぎる!!亀山陽平監督からしか生まれ得ない、極上のエンターテイメントです。皆様ぜひ!!
