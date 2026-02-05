お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が4日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。相方の東ブクロ（40）について語った。

さらばは13年に松竹芸能から独立。マネジャーとともに個人事務所「株式会社ザ・森東」を立ち上げた。

現在は順調に仕事を続けているが、「弱者が強者に、そうなればいいなと思っていましたけれども、強者に変われない理由が、やっぱり東ブクロという存在やと思う」と明言。

「やっぱり彼がガンガン足引っ張ってくるんで、これがやっぱり弱者側、弱者側に。どんだけ上に行こうとしても、足を引っ張ってくるっていうのはあるかもしれないですね」と続けた。

東ブクロは13年と21年に女性スキャンダルが発覚したが、研究員のアヒルのナガノは「永野っていう私の飼い主の芸人が東ブクロと話していたらですね、どうやら本当に反省していないんですよ、彼は」とぶっちゃけ。森田は苦笑しながら「いやいや、してますよ」と反論した。

ナガノは「ブクロは極論“自分、小学校の頃少林寺やっていたんで、言ってきたやつと戦う”みたいなことを言っていました。腕っぷしでいくみたいな」と暴露。森田は「もう少林寺で何とかなるって思っている時点で弱者じゃないですか、やっぱりね」とあきれた様子で話した。

「もう一生何も起こさないって決めた人は、できる人はいいと思います、それで」と続け、「でもうちはたぶんそれが無理やから、だからまあCMは来ないし、来たとしても不祥事とか、違約金怖いじゃないですか。だからそこ、“違約金払わなくていいならやりますよ”と」との方針を明かした。

さらに「東ブクロも出るってなったら、“逮捕以外は勘弁してくださいね”とかっていう交渉はしています」とスポンサーとも自身の弱点をさらけ出した交渉をしていると打ち明けた。

自身をさらして回り続けていると感心されると「僕も家族もいないですし、独身ですから」と平然と話した。