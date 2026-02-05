１０日に行われる秋田県大仙市の伝統行事「刈和野の大綱引き」の綱作りに６５歳の佐々木徳次さん（大仙市大曲飯田町）が初挑戦した。

仕事を完全引退してから綱作りに挑戦する人は珍しく、担い手不足が課題となる中、地域の伝統行事の継承に貢献している。（夏目拓真）

祭りの準備作業が大詰めを迎えた１月３１日、出来上がった大綱を披露する「綱飾り」に参加した。長さ約５０メートルまで編まれた大綱はクレーンでつり上げられ、とぐろを巻くように６メートルほどの高さに積み上がった。佐々木さんは「自分たちが作った綱がこれほどの大きさになった。役に立てたかと思うとうれしい」と感慨深そうに話した。

刈和野地区の下町（五日町）で、父や兄が祭りを仕切る「建元（たてもと）」という綱引き一家で育ったが、仕事が忙しく、準備作業の綱作りはほとんど無縁だった。２０２４年、役員に昇進した自動車販売会社を退職した。

綱作りに関わるきっかけは昨年９月。時間をもてあましていた時、「稲刈りするから車を出してくれないか」と電話が入った。数人を乗せて同市協和地区の田んぼに向かい、そのまま稲刈りや、稲を乾燥させる「はさがけ」を学んだ。

建元たちから「今度はぐみ編みしてみるか」と声がかかった。「ぐみ編み」は稲を三つ編みのように編んでいく。複数のぐみをさらに編むことで大綱が出来上がる。佐々木さんは「ぐみ」という言葉になじみがなく、「食べ物のこと？」と思うほどだった。

最初は戸惑ったが、建元を務めるおいの作業を見て「硬そうに見える稲がしなやかに編まれていく様子に感動した。やってみたいな」と意欲が湧いた。自分より若い「先輩」たちが丁寧に教えてくれた。

大綱を作るため、長さの異なる約２００本のぐみを必要とする。佐々木さんは昨年１０月頃から平日はほぼ毎日、綱作りに参加。慣れない作業で手が痛んだが、１人で約４０本のぐみを編んでみせた。「こんなに大変な作業が必要だとは思わなかった」。１人で黙々と作業を続けながら伝統を守る大変さを痛感した。

下町の建元・吉成哲弥さん（５２）は「現役世代が十分な時間が取れない中、ありがたい存在。仕事を引退してから参加するという発想は我々にもなかった。佐々木さんのような人が出てきてくれれば、担い手不足解消にもつながる」と期待する。

本番まで１週間。今は参加者が手に持って引っ張る「小綱」などを作る作業に取り組んでいる。「当日、自分の作った綱を持った時の気持ちはまだ想像できない。思いっきり引っ張るだけだ」と意気込んだ。

◆刈和野の大綱引き＝大仙市刈和野地区に室町時代から続くとされる伝統行事で国の重要無形民俗文化財。毎年２月１０日夜、上町（二日町）の「雄綱」（６４メートル）と下町（五日町）の「雌綱」（５０メートル）を結び合わせて引き合う。上町が勝つとコメの値段が上がり、下町が勝つと豊作になると言われる。観光客など誰でも参加できる。