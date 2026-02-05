1月31日、元フジテレビアナウンサーの平井理央が、自身のInstagramを更新。現在はフリーアナとして活躍しているが、最新の投稿で見せた近影が話題となっている。

「この日、平井さんは《最近は超マットが流行ってるらしくて、まゆが韓国のお土産にくれた》《すごく可愛い…んだけど、結局このあとグロス重ねた。ごめんだよ。》と綴り、メイク写真を披露しました。そして、《ゼロから起業しちゃうくらい新しいことにはワクワクするのに、メイクと髪型だけは、びっくりするほど保守的。金髪ベリーショートにしてみたい気持ちは、ちゃんとある。絶対しないけども。》と持論を展開。“顔面どアップ”のメイク写真は多くの反響を呼んでいます。ちなみに、投稿の『まゆ』というのは、平井さんのフジテレビ同期で一緒に会社を立ち上げた錦織まゆ氏です」（スポーツ紙記者）

実際、コメント欄にも

《綺麗過ぎて見惚れてしまいました》

《理央さん、とてもお綺麗です！！ 大好きです！！》

《マットもお似合いですよ 目が強調されてるような印象》

などの絶賛が相次いでいる。

平井理央は、中学在学時に芸能事務所にスカウトされたことをきっかけにモデルデビュー。1998年、子ども向け情報バラエティ番組『おはスタ』（テレビ東京系）の「おはガール」の一員に抜擢、一躍注目を集めた。

「平井さんは慶應義塾大学卒業後、2005年4月にフジテレビに入社。“元アイドル”出身アナとして注目され、スポーツ番組『すぽると！』のキャスターを務めたことでよく知られていると思います。バラエティやスポーツ報道を中心に“看板アナ”として活躍し、2008年北京五輪、2010年バンクーバー五輪の現地中継などを担当しました。

私生活では2012年7月、5歳年上の同局ディレクターとの結婚を発表し、同年9月にフジテレビを退社。2017年には第一子女児を出産するなど、公私ともに順風満帆と思われたなか、2022年12月に離婚を発表しています」（芸能記者）

離婚後の平井理央の粉骨砕身ぶりを芸能記者が続ける。

「シングルマザーとして仕事と育児を両立させ、活動の場をアナウンサー以外にも広げています。実業家としての躍進も目覚ましく、所属先である『株式会社dejaneiro』の取締役を務めるほか、2023年10月には錦織氏と会社『angeles』を設立しました。ブランドオーナーとして開発した機能性チョコレート『VIVIDOT CACAO』も展開しており、まさに八面六臂の活躍を見せています」

母親、フリーアナウンサー、実業家と三刀流の平井理央から目が離せない。