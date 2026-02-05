2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、ソフトバンク・周東佑京について言及した。

坂口氏は「彼の足、守備もそうですし、チームのラインナップに毎試合いて欲しいと思うので、無理せず、打撃も年々ちゃんと成長と言いますか、良くなってきている」と評価し、「今年も打撃にいろんな最新技術を使いながら向上心を持ってやっているので、彼は3割を打って、出塁率が高ければ高いほど相手ピッチャーはそれだけ嫌ですから。足という最高の武器にバッティングが加われば、すごい脅威になりますよね」と期待する。

斎藤氏は「彼の1番の特徴は足が速いというのがありますよね。ピッチャーからすると無駄な四球を出すと、二塁打を打たれたのと一緒になるわけですよね。一塁に出して、盗塁のことをすごく気にしなきゃいけない。次のバッターにも注意力散漫になって打たれやすくなりますし、それを考えただけでも嫌な選手。守備もあって、ピッチャーから言うと足もあって嫌な選手だと思いますね」と、投手目線で周東の嫌らしさを語っていた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』