木村多江「甘さ控えめ」手作り金柑ジャム公開「親近感わく」「瓶の柄が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の木村多江が2月4日、自身のInstagramを更新。甘さ控えめの手作りジャムを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳女優「瓶の柄が可愛い」金柑たっぷりお手製ジャム
木村は「何度でもお雑煮を食べたくなるんだなぁ。甘さ控えめの金柑のジャムを作りましたよ」とつづり、丁寧に仕上げた自家製ジャムと雑煮の写真を投稿。ガラス瓶に詰められた金柑ジャムは、やさしい色合いとともに、素朴で温かみのある仕上がりとなっている。
この投稿には「手作りが素敵」「親近感わく」「丁寧な暮らしが伝わる」「おいしそう」「真似したい」「優しい雰囲気」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆木村多江、甘さ控えめの手作りジャム披露
◆木村多江の投稿に反響
