人気アイドル、タイツ×ミニスカの私服コーデ披露 夜景に映える着こなしに「クールでかっこいい」「コーデ参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）の心花りりが2月4日、自身のInstagramを更新。私服ショットを披露し、注目を集めている。
【写真】26歳人気アイドル「二度見した」抜群スタイル際立つタイツコーデ
心花は「メガネだいすきです」「似合ってますか？」とつづり、小物を取り入れた私服ショットを複数枚投稿。マフラーにメガネ、黒のアウター、引き締まった脚が際立つミニスカートとタイツを合わせたコーディネートで、夜の街並みを背景に片足を上げたポージング姿を披露している。
この投稿には「メガネ似合ってる」「クールでかっこいい」「着こなせるのすごい」「雰囲気が好き」「印象変わる」「コーデ参考になる」「二度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
