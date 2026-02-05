大きないびきをかいて熟睡している猫さんが、可愛すぎると反響を呼んでいます。猫さんと暮らしているはずなのに、別の生き物の鳴き声が聞こえてきたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.6万回再生を突破し、「イビキも可愛いって反則w」「ずっと聞いていられる」「えーっと…種族変えました？声だけ(笑)」といったコメントが寄せられました。

【動画：猫と暮らしている女性→ロフトから『フクロウの鳴き声』が聞こえてきて…『予想外の光景』】

聞こえてきたのは…

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、モフモフな丸顔がチャームポイントのミヌエットの男の子「みにら」くんが熟睡していた時の様子です。

みにらくんがいつもの日向ぼっこではなく、こたつでぬくぬくと温まっていた冬のある日のこと。ママさんはロフトから、いるはずのない『フクロウ』の鳴き声が聞こえてくることに気がついたといいます。

可愛い寝姿とまさかのいびき音

様子を見に行ってみると、そこにはふわふわのベッドの上で気持ち良さそうに熟睡しているみにらくんの姿が。体を丸めた、いわゆるアンモニャイトとなって眠っていたそうで、前足で顔を隠しているところも、なんとも可愛らしいです。

しかし、何よりも気になるのは「ぷぉー」という、みにらくんから発せられているとは思えないほどの大きないびき。しかもフクロウの鳴き声そっくりとあっては、笑わずにはいられません…！繰り返し大いびきをかくみにらくんの姿に、ママさんも「猫で合ってる…？」と、疑問に感じずにはいられなかったといいます。

ぐっすりなみにらくん

角度を変えて顔を出し、いびきも治まってしばらく。「んんっ」と高めの声を出して少し目を開けたかと思いきや、再び前足で顔を隠したというみにらくん。あまりの愛らしさに、起こさないようにしていたであろうママさんも我慢できずに触ってしまったそうです。

よほど眠かったのか、撮影しても触ってもみにらくんは終始ぐっすり。心底リラックスしているからこそ、面白くて可愛い大いびきを聞かせてくれたのかもしれませんね。

投稿には「フクロウみにらくんかわいい」「オオイビキすら可愛いとか無敵すぎる♡」「みにら先生のアンモニャイト可愛すぎる～顔うずめたい…」「何度もリピートして見ています」「安心して寝てると思うと愛おしさ爆発ですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。可愛かったり面白かったり、みにらくんの様々な姿を楽しむことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。