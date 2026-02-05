ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は6日に開会式が行われる。同日に始まるフィギュアスケート団体に向け、4日にはペアで昨季世界選手権覇者の“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が公式練習を実施。海外記者は「今まで見た中で最もクリーン。僕の顎は床まで落っこちたよ」と驚きを表現した。

りくりゅうの練習を絶賛したのは米国の名物記者ジャッキー・ウォン氏。自身のXで「ミウラ／キハラがちょうど通し練習を終えたところだが、今まで私が見た彼らの演技の中で間違いなく最もクリーンなものだった」と絶賛した。さらに「僕の顎は床まで落っこちたよ」と、開いた口がふさがらないほどの衝撃だったことを表現した。

これに14年ソチ、18年北京五輪でペア・団体と3つのメダルを獲得したメーガン・デュハメルさんも反応。夫のブルーノ・マルコット氏とともにりくりゅうを指導してきたデュハメルさんは「ホームではいたって普通のことよ」とコメントし、2人の実力を高く評価した。本番に向け、調子は上々のようだ。



（THE ANSWER編集部）