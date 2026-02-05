日やけ止めブランド「サンカット」（コーセーコスメポート）から、サンリオキャラクターズの限定デザインパッケージ商品が、2月2日（月）から数量限定で順次発売されている。シナモロール、ポムポムプリン、クロミ、ハローキティ、ポチャッコの5種類が登場している。

絶対やかない「サンカット」シリーズから「サンリオキャラクターズ」デザインパッケージが登場 (c)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L664772

今回はスプレーやジェル、エッセンスなど全5品目が、サンリオキャラクターの顔を大きくあしらった特別仕様のパッケージでお目見えしている。

シナモロールがデザインされた「プロテクトUV スプレー」は軽い使用感が特徴で、体だけでなく髪にも使用できる。ポムポムプリンの「パーフェクトUV スプレー」は耐久性を重視したアイテムで、手が届きにくい部位にも使いやすい日焼け止めスプレーになっている。

クロミの「パーフェクトUV ジェル」は汗や水、こすれに強いジェルタイプで、ハローキティの「パーフェクトUV エッセンス」はうるおいを保ちながら紫外線対策ができるエッセンスタイプ、ポチャッコの「プロテクトUV ミスト」はミスト状で使える仕様となっている。

また、2月20日（金）から3月9日（月）までの期間、Sanrio＋会員を対象に、サンカット限定パッケージ商品が抽選で当たるキャンペーンも実施される。

「サンカット」シリーズの「サンリオキャラクターズ」デザインパッケージ商品は、2月2日（月）から全国の量販店とドラッグストアを中心に順次発売している。数量限定。



