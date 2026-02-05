カレー風味のラタトゥイユ！東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット

東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベントの開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」では、ボリューム満点のスペシャルセットが登場。

カレー風味のラタトゥイユとまろやかなチーズソースをかけた、食欲をそそるホットドッグがラインナップされます。

東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット

価格：1,240円

販売期間：2026年3月9日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」

ワールドバザールにある「リフレッシュメントコーナー」では、食べ応えのあるホットドッグをメインにしたスペシャルセットが提供されます。

ヴァネロペのエネルギッシュな魅力を、スパイシーな香りとカラフルなトッピングで表現したメニュー！

サイドメニューのフレンチフライポテトやドリンクと共に、パークでの食事をお腹いっぱい楽しめます。

メインの「スペシャルホットドッグ（カレー風味のラタトゥイユ＆チーズソース）」は、ジューシーなソーセージを挟んだホットドッグに、具だくさんのソースをたっぷりとかけています。

ラタトゥイユはカレーで風味付けされており、野菜の旨味とスパイスの香りが口いっぱいに広がります。

その上から濃厚なチーズソースを合わせ、さらに野菜のクルトンをトッピング。

クルトンのカリッとした食感がアクセントになり、最後の一口まで飽きずに楽しめる味わいです。

セットには定番のフレンチフライポテトと、お好きなソフトドリンクが付きます。

カレーとチーズの相性が抜群な、スタミナ満点のホットドッグセット。

東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセットの紹介でした。

