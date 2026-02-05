まるでアップルパイ！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ）
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。
今回は、まるで飲むスイーツのような味わいの「スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ）」を紹介します。
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ）
価格：1杯 830円
販売期間：2026年3月9日〜2026年9月14日
販売店舗：東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」
東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」に合わせて、アップルパイの風味を楽しめるスペシャルカクテルが登場！
ラム酒をベースに、風味豊かなアップルパイシロップを合わせた一杯。
トップにはサクサクのパイ生地がトッピングされており、ドリンクと一緒に食感も楽しめます。
一口飲めば、その味わいはまさにアップルパイそのもの！
スウィーツ感覚で楽しめる、満足感たっぷりのアルコールドリンクです。
まるでアップルパイのようなデザートカクテル！
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ）の紹介でした。
続きを見る
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post まるでアップルパイ！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ） appeared first on Dtimes.