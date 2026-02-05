東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。

今回は、まるで飲むスイーツのような味わいの「スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ）」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ）

価格：1杯 830円

販売期間：2026年3月9日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド「ラ・タベルヌ・ド・ガストン」

東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」に合わせて、アップルパイの風味を楽しめるスペシャルカクテルが登場！

ラム酒をベースに、風味豊かなアップルパイシロップを合わせた一杯。

トップにはサクサクのパイ生地がトッピングされており、ドリンクと一緒に食感も楽しめます。

一口飲めば、その味わいはまさにアップルパイそのもの！

スウィーツ感覚で楽しめる、満足感たっぷりのアルコールドリンクです。

まるでアップルパイのようなデザートカクテル！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルカクテル（ラム、アップルパイシロップ）の紹介でした。

