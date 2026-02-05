チーズオムレツ＆生ハムをサンド！東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
イベントの開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」では、ポップで可愛らしいスペシャルセットが登場。
バターが香るクロワッサンサンドに、ミッキー形が目を引くデザートを合わせた、ランチにぴったりのセットがラインナップされます。
東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット
価格：1,130円〜
販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日
販売店舗：東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」
ワールドバザールにあるベーカリー「スウィートハート・カフェ」では、ヴァネロペのポップな世界観をサンドイッチとスウィーツで表現しました。
手軽に楽しめるサンドイッチのセットは、パークでの散策の合間に楽しむ食事としておすすめです。
華やかな彩りの具材と、ミッキーマウスのモチーフが施されたデザートが、イベント気分をより一層盛り上げます。
メインの「クロワッサンサンド（オムレツ＆生ハム）」は、バター香るサクサクのクロワッサンを使用しています。
チーズをのせたふんわりとしたオムレツと、塩気の効いた生ハムを贅沢にサンドした一品です。
セットのデザートは、フルーツが入ったゼリーとミルクプリンの組み合わせ。
トッピングされたミッキー形が可愛らしく、見た目にも楽しいスウィーツに仕上げられています。
お好みのソフトドリンクと一緒に、至福のひとときを過ごせます。
価格は選択するドリンクによって異なり、紅茶やアイスティー付きの場合は1,130円となります。
コーヒーやアイスコーヒー付きは1,320円、カフェラテやアイスカフェラテ付きは1,420円で楽しめます。
バターの香りとミッキー形のデザートに癒される、特別なサンドイッチセット。
東京ディズニーランド「スウィートハート・カフェ」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセットの紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
