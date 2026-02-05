定番メニューがスペシャルパッケージに！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、定番のスウィーツのパッケージが「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインに☆
まとめて紹介していきます。
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」
販売期間：2026年4月1日〜2026年6月30日
※マンゴーサンデーは2026年4月1日からの販売となります。
イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、定番のスウィーツのパッケージが「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインに！
チュロス
販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」ほか
東京ディズニーランドの定番メニュー、チュロスが期間限定のスペシャルパッケージで登場します。
パッケージには、とろけるチョコレートの背景にヴァネロペが大きくデザインされており、カラフルでポップな見た目がイベントの気分を盛り上げます。
いつもの美味しさを、特別なデザインで楽しめる一品です。
ポップコーン、レギュラーボックス
価格：1箱 400円
販売店舗：東京ディズニーランド「ポップコーンワゴン」
ポップコーンのレギュラーボックスも、イベント期間中は限定デザインに変身します。
ヴァネロペや、ミッキーマウス、ミニーマウスなどのディズニーの仲間たちが、スウィーツの世界で楽しんでいる様子が描かれたパッケージです。
クリッターサンデー（ミッキーチュロス＆ミックスソフトクリーム）
価格：800円
販売店舗：東京ディズニーランド「ラケッティのラクーンサルーン」
ミッキーチュロスとソフトクリームを一度に楽しめる贅沢なサンデー。
濃厚なソフトクリームに、サクサクのミッキーチュロスを大胆にトッピング！
チョコレートチップのアクセントも効いています。
マンゴーサンデー
価格：680円
販売店舗：東京ディズニーランド「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」
鮮やかなオレンジ色が目を引くマンゴーサンデー。
たっぷりのマンゴー果肉とソース、そしてソフトクリームの相性が抜群のトロピカルなデザートです。
トップには赤いクランチがトッピングされ、見た目のコントラストも楽しめます。
※マンゴーサンデーは2026年4月1日からの販売となります。
定番メニューもポップに変身！
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スウィーツ＆スナックまとめでした。
続きを見る
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 定番メニューがスペシャルパッケージに！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」 appeared first on Dtimes.