東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、定番のスウィーツのパッケージが「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインに☆

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」

販売期間：2026年4月1日〜2026年6月30日

※マンゴーサンデーは2026年4月1日からの販売となります。

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、定番のスウィーツのパッケージが「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインに！

チュロス

販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」ほか

東京ディズニーランドの定番メニュー、チュロスが期間限定のスペシャルパッケージで登場します。

パッケージには、とろけるチョコレートの背景にヴァネロペが大きくデザインされており、カラフルでポップな見た目がイベントの気分を盛り上げます。

いつもの美味しさを、特別なデザインで楽しめる一品です。

ポップコーン、レギュラーボックス

価格：1箱 400円

販売店舗：東京ディズニーランド「ポップコーンワゴン」

ポップコーンのレギュラーボックスも、イベント期間中は限定デザインに変身します。

ヴァネロペや、ミッキーマウス、ミニーマウスなどのディズニーの仲間たちが、スウィーツの世界で楽しんでいる様子が描かれたパッケージです。

クリッターサンデー（ミッキーチュロス＆ミックスソフトクリーム）

価格：800円

販売店舗：東京ディズニーランド「ラケッティのラクーンサルーン」

ミッキーチュロスとソフトクリームを一度に楽しめる贅沢なサンデー。

濃厚なソフトクリームに、サクサクのミッキーチュロスを大胆にトッピング！

チョコレートチップのアクセントも効いています。

マンゴーサンデー

価格：680円

販売店舗：東京ディズニーランド「スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー」

鮮やかなオレンジ色が目を引くマンゴーサンデー。

たっぷりのマンゴー果肉とソース、そしてソフトクリームの相性が抜群のトロピカルなデザートです。

トップには赤いクランチがトッピングされ、見た目のコントラストも楽しめます。

※マンゴーサンデーは2026年4月1日からの販売となります。

定番メニューもポップに変身！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スウィーツ＆スナックまとめでした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

