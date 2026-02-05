東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベントの開催に合わせ、2026年4月1日より、東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」では、遊び心あふれるスペシャルセットが登場。

大人も子供もワクワクするような、まるでお子様ランチのような盛り付けのプレートがラインナップされます。

東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット

価格：2,040円(税込)

販売期間：2026年4月1日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」

クリッターカントリーにある「グランマ・サラのキッチン」では、家庭的な温かみのある料理をイベント仕様にアレンジして提供！

今回のスペシャルセットは、ハンバーグやコロッケなど、みんなが大好きなメニューを一つのプレートに凝縮。

ヴァネロペが夢見るお菓子の世界のように、食べる前から心が躍るような彩り豊かな内容となっています。

メインのプレートは、キノコトマトクリームソースがたっぷりかかったハンバーグに、サクサクのカニクリームコロッケ、エッグ、ライスが添えられています。

まるでお子様ランチをそのまま豪華にしたような、満足感のある構成です。

デザートには、ミッキー形が目を引くミルクプリンとフルーツが入ったゼリーを用意。

セットにはソフトドリンクのチョイスも含まれており、家族や友人と賑やかに楽しむランチやディナーにぴったりです。

童心に帰って楽しめる、ボリューム満点のワクワクプレート。

東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセットの紹介でした。

