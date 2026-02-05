まるでお子様ランチ！東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
イベントの開催に合わせ、2026年4月1日より、東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」では、遊び心あふれるスペシャルセットが登場。
大人も子供もワクワクするような、まるでお子様ランチのような盛り付けのプレートがラインナップされます。
東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット
価格：2,040円(税込)
販売期間：2026年4月1日〜2026年6月30日
販売店舗：東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」
クリッターカントリーにある「グランマ・サラのキッチン」では、家庭的な温かみのある料理をイベント仕様にアレンジして提供！
今回のスペシャルセットは、ハンバーグやコロッケなど、みんなが大好きなメニューを一つのプレートに凝縮。
ヴァネロペが夢見るお菓子の世界のように、食べる前から心が躍るような彩り豊かな内容となっています。
メインのプレートは、キノコトマトクリームソースがたっぷりかかったハンバーグに、サクサクのカニクリームコロッケ、エッグ、ライスが添えられています。
まるでお子様ランチをそのまま豪華にしたような、満足感のある構成です。
デザートには、ミッキー形が目を引くミルクプリンとフルーツが入ったゼリーを用意。
セットにはソフトドリンクのチョイスも含まれており、家族や友人と賑やかに楽しむランチやディナーにぴったりです。
童心に帰って楽しめる、ボリューム満点のワクワクプレート。
東京ディズニーランド「グランマ・サラのキッチン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセットの紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
