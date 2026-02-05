巨人の春季キャンプは５日、第２クールがスタート。スポーツ報知評論家の村田真一氏が１軍スタートのドラフト４位ルーキー・皆川岳飛外野手（中大）に期待を寄せた。

皆川は面白い存在になるかもしれんよ。シート打撃でも初打席でライト前にヒットを打ったけど、すごくシャープなスイングをする。トップからインパクトまで最短でバットが出るし、打ち損じが少ないタイプやね。大学時代に１００安打しただけのことはあるよ。広角に器用に打ち分けるしね。スタッフに聞いたらスイングスピードもすでにプロの１軍クラス。納得よね。

守備も悪くない。足もあって肩も強い。と、くれば思い出すのは中大の先輩でもある亀井コーチよね。パンチ力は少し劣るかもしれんけど、このミート力はすごく魅力を感じる。そっくりなタイプよね。

外野の競争は激しい。キャベッジに丸、中山に松本剛とコマがそろっているからね。ただ、まだ誰がスタメンとはっきり決まっているわけじゃないし、長いシーズンの間には調子の浮き沈みでチャンスが訪れるはず。月並みやけど、そこをしっかりものにできるかやね。亀井コーチのように、スタメンでも後からでもしっかりと結果を残せる選手に育ってほしいな。（村田 真一）