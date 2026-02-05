東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランド「イーストサイド・カフェ」では、ポップで華やかなスペシャルセットが登場。

パフェのように仕立てた前菜や、爽やかなレモンの酸味が効いたパスタなど、ヴァネロペの明るい世界観を表現した贅沢なコースを楽しめます☆

東京ディズニーランド「イーストサイド・カフェ」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセット

価格：2,800円

販売期間：2026年3月9日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド「イーストサイド・カフェ」

ワールドバザールに位置するエレガントなレストラン「イーストサイド・カフェ」では、ヴァネロペのポップな魅力を上品に表現したスペシャルセットがラインナップされます。

まるでスウィーツのような見た目の前菜から始まり、メインのパスタまで、視覚と味覚の両方でイベントの世界を堪能できる内容となっています。

前菜は「カリフラワームースとストロベリーのサラダ、豆乳のパンナコッタ シュリンプのパフェ仕立て」。

グラスに盛り付けられた様子はまるでパフェのようで、オレンジ風味のキャロットラペやヤングコーンなど、多彩な食材が彩りを添えます。

メインは「スパゲッティ、サーモントラウトと空豆のレモンクリームソース マスカルポーネ添え」。

レモンの酸味が爽やかに香るクリームソースに、濃厚なマスカルポーネが溶け合う、奥深い味わいの一皿です。

スウィーツのような前菜と爽やかなパスタで、心弾むランチタイムをたのしめます☆

東京ディズニーランド「イーストサイド・カフェ」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルセットの紹介でした。

© Disney

