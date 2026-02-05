カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は５日、お米の価格値下げについて報じた。

昨夏は“令和のコメ騒動”で、政府が備蓄米を放出する事態も発生した。卸売り業者の倉庫には昨秋収穫の銘柄米１２００トンが山のように積まれており、有り余っている状態。５キロ３０００円台になる時期としてスーパーでは４月末から５月頃と予想。「現在は前年の８０％の売り上げ。小売りが売れないと米がはけないので、値段を下げないといけない。秋になると新米が入ってきて、今あるのが古米になるため、下げざるを得ない」と説明した。

コメンテーターのメッセンジャー・黒田有は「上がり方がすごいでしょ。少子化で子供をもっと増やしましょうと言っているにも関わらず、米がこんなに高かったら、子供に米は買えないねってなるじゃないですか」とぼやく。春には５キロ３０００円台まで値下がりする予想が出ており、今後についても４０００円台に戻ることはないという意見もあり、ゲストの的場浩司は「以前ニュースで見ていて、米農家さんたちがあんまり安くなっちゃうと、実は我々は苦しいんだよっていうのをおっしゃってたんで、適正価格っていうのを本当に知りたい」と話した。