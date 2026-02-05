東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」では、ポップでカラフルなスペシャルブッフェが登場。

ヴァネロペをイメージした色とりどりの料理やスウィーツがずらりと並び、お菓子の世界に入り込んだような食事を楽しめます☆

東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルブッフェ

価格：5,800円

7才から11才までのお子様（小学生）：2,500円

4才から6才までのお子様（幼児）：1,500円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」

アドベンチャーランドに位置する「クリスタルパレス・レストラン」では、イベントの主役であるヴァネロペをイメージしたバラエティ豊かなメニューが提供されます。

お好みの具材を包んで楽しめるトルティーヤや、カラフルに盛り付けたパスタなど、見た目の楽しさと美味しさを両立した料理がラインナップ。

さらに、デザートコーナーにはイベントの世界観を表現したスウィーツがずらりと並び、心ゆくまで「スウィーツ・ポップ・ワールド」を堪能できます。

今回のブッフェでは、ゲストが自分で仕上げを楽しめるメニューも登場！

「お好みの具材を包むことのできるトルティーヤ」は、自由な発想で食を楽しむヴァネロペらしい一品です。

そのほか、ピンクやエメラルドグリーンなど、ポップなカラーを取り入れたパスタや前菜がテーブルを華やかに彩ります。

ブッフェの目玉となるスウィーツエリアには、ケーキやムースなどが種類豊富に用意されています。

カラフルなトッピングが施されたスウィーツたちは、まるで映画『シュガー・ラッシュ』のレースコースのようです。

家族や友人と一緒に、好きなものを好きなだけ楽しめる贅沢なひとときを過ごせます。

スペシャルドリンク（グレープフルーツ＆ライチー、ピーチゼリー）

価格900円

ピーチやライチーの甘味をグレープフルーツの酸味が引き立てるドリンク。

ヴァネロペをイメージした色合いがかわいい☆

ヴァネロペの夢が詰まったような、ポップでおいしいブッフェ体験。

東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルブッフェの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

