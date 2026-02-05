ポップでカラフルなスウィーツが勢揃い！東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルブッフェ
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」では、ポップでカラフルなスペシャルブッフェが登場。
ヴァネロペをイメージした色とりどりの料理やスウィーツがずらりと並び、お菓子の世界に入り込んだような食事を楽しめます☆
東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルブッフェ
価格：5,800円
7才から11才までのお子様（小学生）：2,500円
4才から6才までのお子様（幼児）：1,500円
販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日
販売店舗：東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」
アドベンチャーランドに位置する「クリスタルパレス・レストラン」では、イベントの主役であるヴァネロペをイメージしたバラエティ豊かなメニューが提供されます。
お好みの具材を包んで楽しめるトルティーヤや、カラフルに盛り付けたパスタなど、見た目の楽しさと美味しさを両立した料理がラインナップ。
さらに、デザートコーナーにはイベントの世界観を表現したスウィーツがずらりと並び、心ゆくまで「スウィーツ・ポップ・ワールド」を堪能できます。
今回のブッフェでは、ゲストが自分で仕上げを楽しめるメニューも登場！
「お好みの具材を包むことのできるトルティーヤ」は、自由な発想で食を楽しむヴァネロペらしい一品です。
そのほか、ピンクやエメラルドグリーンなど、ポップなカラーを取り入れたパスタや前菜がテーブルを華やかに彩ります。
ブッフェの目玉となるスウィーツエリアには、ケーキやムースなどが種類豊富に用意されています。
カラフルなトッピングが施されたスウィーツたちは、まるで映画『シュガー・ラッシュ』のレースコースのようです。
家族や友人と一緒に、好きなものを好きなだけ楽しめる贅沢なひとときを過ごせます。
スペシャルドリンク（グレープフルーツ＆ライチー、ピーチゼリー）
価格900円
ピーチやライチーの甘味をグレープフルーツの酸味が引き立てるドリンク。
ヴァネロペをイメージした色合いがかわいい☆
ヴァネロペの夢が詰まったような、ポップでおいしいブッフェ体験。
東京ディズニーランド「クリスタルパレス・レストラン」ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルブッフェの紹介でした。
