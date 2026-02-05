３月のＷＢＣに出場する日本代表の全３０選手が決定した。４日に「ラストサムライ」として選出されたのが、レッドソックス・吉田正尚外野手。ドジャース・山本由伸投手とともに、オリックスのＯＢだ。宮城大弥投手、曽谷龍平投手、若月健矢捕手と合わせ、オリックスから「実質５人」を輩出することになった。

２３年も山本、宮城、宇田川優希投手、山崎颯一郎投手に加え、メジャー移籍１年目だった吉田正の５人が出場。２大会連続の出場となる宮城は、興南から１９年のドラフト１位で入団した。同年の６月に就任したのが福良淳一ＧＭ。就任直後、湊通夫球団社長（当時）に打ち明けていた。「時間はかかるかもしれないですけど…」。１４年の２位をピークに、１８年まで４年連続でＢクラス。自身も選手、スカウト、コーチ、監督を経験していた。急場しのぎではない「育成重視」へかじを切ることを決め、湊社長も思いを理解した。

宮城は石川昂（中日）、河野（日本ハム）をくじで外しての１位指名で、高校生投手ではＮＯ１級の評価。宮城自身の能力が高かったこともあり、プロ２年目から１軍に羽ばたいていった。翌２０年は佐藤輝（阪神）をくじで外したが、ドラフト１位で福岡大大濠・山下舜平大が入団。けがを乗り越えながら確かな飛躍を続け、今回のＷＢＣでも最終候補メンバーに名を連ねた。

プロ４年目を迎える曽谷も白鴎大から２２年のドラフト１位で入団。決め手となったのが「ジェッスラ」だった。同年春のある時、左腕の投球練習を視察。特に右打者へ鋭く曲がるスライダーに見ほれた。「間違いなく勝つ、勝てる投手になる」と指名を即決。曽谷が持っていた謙虚さ、向上心も後の成長につながった。

１９年以降のドラフトに目を向ければ、特に社会人の野手は１人だけ。三菱重工Ｅａｓｔから２４年のドラフト４位で入団した山中稜真捕手は「特例」的存在といえる。卓越した打撃技術と一塁、外野と対応できる万能性。育成方針は原則として一貫しており、次回以降のＷＢＣ出場が期待される太田や紅林も高卒から才能を開花させている。

１５年ドラフト１位の吉田正、１６年ドラフト４位の山本はともに、ポスティングシステムで大リーグ挑戦。「チームを勝たせること」としっかりとした相互理解があり、球団も快く世界へ送り出した。「オリックスを強くしたい。強いチームでなければいけない」とフロント全体で共有したのが７年前。「オールオリックス」の力も、連続世界一には欠かせない。（野球デスク・長田 亨）