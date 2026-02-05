２月５日に４１歳の誕生日を迎えたクリスティアーノ・ロナウドが、強硬な態度を改めず、２試合連続となるリーグ戦の出場をボイコットすることが確実となったと、米スポーツテレビ局『ＥＳＰＮ』の電子版が伝えた。今週月曜日２月２日に行われたリーグ戦をボイコットしたロナウドは６日の試合も欠場する構えを崩していないという。

理由はサウジ・プロリーグを資金的に支える政府系ファンドのＰＩＦ（パブリック・インベスメント・ファンド）がロナウドのアル・ナサルのライバルであるアル・ヒラルの補強を尊重すること。アル・ヒラルには支援者のサウジのアルワリード・ビン・タラール・アルサウド王子から潤沢な資金援助があるという。

アル・ヒラルはロナウドが加入した２０２２年以来優勝なし。４１歳スーパースターは２０２７年までアル・ナサルとの契約を延長し、契約を解除するには５０００万ユーロ（約９３億円）がかかるというが、メッシとともに一時代を築いたロナウドにはアメリカ、そして欧州からも獲得オファーが絶たず、本人が望めば現役続行は容易にできる状況のようだ。

今年の夏にＷ杯を控えたシーズン途中の移籍は希望しておらず、ロナウドの望む補強が進まない場合は今夏の移籍となる模様。４１歳となってもいまだ衰え知らずのスーパースターの去就に注目が集まりそうだ。（英通信員・森 昌利）