東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。

今回は、対象のセットメニューに付けられるかわいい「スーベニアランチケース」を紹介します。

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアランチケース

価格：対象のメニューにプラス1,400円

販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日

販売店舗：東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」など

今回紹介するのは、東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインのスーベニアランチケース。

まるでワッフルコーンのような生地に、とろりとしたクリームやカラフルなシュガーがデコレーションされた美味しそうなデザイン。

表面には、ドーナツの上に乗って楽しそうなヴァネロペと、イベントのロゴが大きく描かれています。

裏面には、ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダックなど、お菓子な世界を楽しむディズニーの仲間たちがデザインされています。

中にはクッキーやキャンディなどのスウィーツがいっぱい描かれた、遊び心あふれる絵柄もポイントでうｓ。

ワッフルコーンのような見た目がユニーク！

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアランチケースの紹介でした。

東京ディズニーランド“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 東京ディズニーランド“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”まとめ 続きを見る

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

©Disney

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ワッフルコーンのような見た目がユニーク！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアランチケース appeared first on Dtimes.