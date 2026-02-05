ワッフルコーンのような見た目がユニーク！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアランチケース
東京ディズニーランドでは、2026年4月9日からスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
イベント開催に先駆け、2026年3月9日より、ポップでカラフルなスペシャルメニューが登場します。
今回は、対象のセットメニューに付けられるかわいい「スーベニアランチケース」を紹介します。
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアランチケース
価格：対象のメニューにプラス1,400円
販売期間：2026年3月9日〜2026年6月30日
販売店舗：東京ディズニーランド「リフレッシュメントコーナー」など
今回紹介するのは、東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」デザインのスーベニアランチケース。
まるでワッフルコーンのような生地に、とろりとしたクリームやカラフルなシュガーがデコレーションされた美味しそうなデザイン。
表面には、ドーナツの上に乗って楽しそうなヴァネロペと、イベントのロゴが大きく描かれています。
裏面には、ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダックなど、お菓子な世界を楽しむディズニーの仲間たちがデザインされています。
中にはクッキーやキャンディなどのスウィーツがいっぱい描かれた、遊び心あふれる絵柄もポイントでうｓ。
ワッフルコーンのような見た目がユニーク！
東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スーベニアランチケースの紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
©Disney
