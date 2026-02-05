“円安でホクホク”高市発言で注目の「外為特会」とは…今年度は4.5兆円の“余剰金”の見込み

高市首相が衆院選の街頭演説で、「円安で運用がホクホク状態」と発言した事で注目された外為特会とは何なのか？分かりやすく解説する。

「外為特会」の正式名称は「外国為替資金特別会計」。財務省のホームページによると、外為特会は、外国為替相場を安定させるためのものだ。

円を売ったり、ドルなど外貨を買って為替市場に介入する際に取得した外貨を「資産」とし、円を調達するために発行した政府短期証券を「負債」として保有している。

また保有している外貨資産の利子収入などを「歳入」とし、政府短期証券の利払い等を「歳出」としていて、その差額が「利益」となっている。

日本の外貨保有高は2025年末段階で1兆3697億ドル・日本円で約210兆円に及ぶ。

そして日本は海外よりも金利が低い状態が続いているため、外国資産の利子収入が大きくなり、その分「利益」は大きくなっている。

高市首相が「ホクホク」と言ったのは、この「外国資産の利子収入」がドル建てであるため、円安が進めば進むほど、「外国資産の利子収入」を円で見た時の金額が膨らむためだとみられる。

外為特会の「利益」である剰余金は、一部が一般会計予算に繰り入れられている。

片山財務相は3日、2024年度決算では5.4兆円の余剰金が生じ、2025年度は4.5兆円となる見込みだと明らかにした上で、来年度予算案ではそのうち3.1兆円が一般会計予算に繰り入れされると説明した。