¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¿·À±¡¦µÈÅÄÀãÇµ¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ï¡ÈÀ¤³¦ºÇÂ®¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¡É¤ò»ý¤Ä¥³¡¼¥Á¡¡¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦
³«Ëë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¿·À±¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµÈÅÄÀãÇµÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤éÃç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥³¡¼¥Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¡¢¶¯²½¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤ê¡¢¼«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ½¸ÃÄ¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¡£¤·¤«¤·µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÂ°¤µ¤º¤ËÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ä¼ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡¢Â³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ´ä¼ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÇÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ë»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹â¹»»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¿¢ÄÅ±ÙÅµÀèÀ¸¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿µÈÅÄÁª¼ê¡£º£µ¨¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¿´¶¯¤¤Ãç´Ö¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÚÀîÍ¤(¤æ¤¦¤ä)¥³¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£µÚÀî¥³¡¼¥Á¤È¿¢ÄÅ´ÆÆÄ¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡£¤³¤Î±ï¤â¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÚÀî¥³¡¼¥Á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¡ÖÀ¤³¦ºÇÂ®¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£¶¯²½¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤È¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤ÏºòÇ¯Ëö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦500m¤ÇºÇ½é¤Î100m¤òÁ´ÂÎ1°Ì¤ÎÂ®¤µ¤ÇÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤ò²¼¤·¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¸½ÌòÁª¼ê¤À¤Ã¤¿µÚÀî¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á·óÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ1¿Í¤¸¤ã¤Ç¤¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤«¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤«¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê°ì½ï¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£µÈÅÄÁª¼ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤â³ê¤Ã¤Æ¡¢´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£Â¾¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µÚÀî¤µ¤ó¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(2·î4ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤òºÆ¹½À®)