手塚理美、俳優の30歳次男と“豆まき2ショット”「お母さん似で凛々しい」「優しそうな息子さん」 元夫は真田広之
俳優の手塚理美（64）が3日、自身のインスタグラムを更新。俳優の次男・手塚日南人（ひなと／30）との“豆まきショット”を披露した。
【写真】「お母さん似で凛々しい」手塚理美＆次男・日南人のかみしも姿の"豆まき2ショット"
節分のこの日、手塚は「我が地元、池上本門寺さんでの豆まきに次男と一緒に参列して参りました」と報告し、参列の様子を写真と動画で披露。境内にかみしも姿で登場した2人が写し出されている。
手塚は「幼い頃は、祖母に連れられて本門寺さんの豆まきへ。割烹着を着ていた祖母がその裾を広げて懸命に福豆をキャッチしていた姿を鮮明に覚えております」と幼少期の頃の思い出を振り返り、「一緒懸命私も福豆を掴もうと頑張っていたあの日、、、それからもう何十年と時を積み重ねて、今、64歳の私が今度は豆まきに参列しているなんて、、、しかも、、、今回は、次男と一緒に、、、なんて思い出に残る日だったのでしょうか、、、感慨深い日に感謝」としみじみつづった。
この投稿には、「優しそうな息子さん」「お二人神々しい 素敵です」「日南人さんの裃姿がよくお似合いです」「いやあ息子がお母さん似で凛々しい」「親子で豆まきいいですねー」「めっちゃカッコイイお姿」などのコメントが寄せられている。
手塚は1990年に俳優の真田広之（65）と結婚するも、7年後に離婚。2人の間には、長男、次男・日南人が誕生している。
