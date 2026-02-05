今冬、レアル・マドリードからリヨンへ半年間のレンタル移籍を果たしたブラジル代表FWエンドリックの勢いが止まらない。



デビュー戦となったクープ・ドゥ・フランスのリール戦でいきなりゴールを挙げた同選手の勢いは試合を経るごとに増しており、リーグ・アン第19節のメス戦では圧巻のハットトリックを記録した。



翌節のリール戦では得点できなかったエンドリックだったが、クープ・ドゥ・フランスのラウンド16・スタッド・ラヴァル戦では80分にPA付近から左足の豪快なミドルシュートを叩き込み、チームの勝利に貢献。リヨンはエンドリックのゴールもあり、この試合2-0で勝利し、ベスト8へコマを進めた。





ENDRICK LET THIS ONE RIP



リヨン加入後、公式戦5試合で5ゴール1アシストを記録する同選手の人気は凄まじいようで​​、スペイン『as』は「ブラジル人選手のユニフォームの売上は、彼の加入以来、急上昇している。リヨンの子供たちは彼の名前が入ったシャツを着て練習に集まってくる」と伝えており、リヨンサポーターはすでにエンドリックの虜になっているようだ。ブラジル代表としてW杯に出るために、出場機会を求めたエンドリックだが、移籍以降着実に結果を残しており、カルロ・アンチェロッティ代表監督へのアピールに成功している。この調子が続けば、メンバー入りはより現実的なものになるが、エンドリックはリヨンでどれだけゴールを挙げられるか、楽しみだ。