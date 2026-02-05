リヨンファンはすでにメロメロ？ スーパーミドル決めたブラジルの神童は加入後5試合で5ゴールと覚醒中 「ブラジル人選手のユニフォームの売上は急上昇している」
今冬、レアル・マドリードからリヨンへ半年間のレンタル移籍を果たしたブラジル代表FWエンドリックの勢いが止まらない。
デビュー戦となったクープ・ドゥ・フランスのリール戦でいきなりゴールを挙げた同選手の勢いは試合を経るごとに増しており、リーグ・アン第19節のメス戦では圧巻のハットトリックを記録した。
翌節のリール戦では得点できなかったエンドリックだったが、クープ・ドゥ・フランスのラウンド16・スタッド・ラヴァル戦では80分にPA付近から左足の豪快なミドルシュートを叩き込み、チームの勝利に貢献。リヨンはエンドリックのゴールもあり、この試合2-0で勝利し、ベスト8へコマを進めた。
ブラジル代表としてW杯に出るために、出場機会を求めたエンドリックだが、移籍以降着実に結果を残しており、カルロ・アンチェロッティ代表監督へのアピールに成功している。この調子が続けば、メンバー入りはより現実的なものになるが、エンドリックはリヨンでどれだけゴールを挙げられるか、楽しみだ。
ENDRICK LET THIS ONE RIP— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 4, 2026
What a hit by the Brazilian striker to give Lyon the lead over Laval pic.twitter.com/f8FVcDf1wU