史上最高の顔ぶれ？第6回WBCに「現MVP＆CY賞が4人全員集結へ」MLB公式記者が指摘 過去には“1人もいない年”も

開幕までおよそ1か月に迫った第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。各国代表ロースターが米東部時間2月5日午後7時（日本時間6日午前9時）から専門局『MLB Network』の番組内で発表されるが、現時点で出場が決まった顔ぶれを眺めれば、やはり今年が史上最も豪華な大会になるのは間違いなさそうだ。

その中で再び日本代表入りを決めた大谷翔平（ドジャース）は、桁違いに注目度が高い。昨季は打者として158試合に出場し、打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁、OPS1.014を記録。投手としても6月に復帰すると、14先発で1勝1敗、防御率2.87の成績を残し、3年連続4度目のMVPに輝いた。

さらに米国代表では、2年連続3度目のMVPを受賞したアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が主将に就任し、ア・リーグで2年連続のサイ・ヤング賞に輝いているタリク・スクバル（タイガース）、そしてナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したポール・スキーンズ（パイレーツ）などと、まさに超強力な布陣を揃えている。