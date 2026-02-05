米国の世界的人気俳優ニコラス・ケイジ（62）の妻で女優・芝田璃子（31）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。米国での夫婦生活について明かし、そのゴージャスな内容に共演者が驚きの声を上げた。

この日は「笑いあり涙あり『年の差婚』SPと題し、夫婦で10歳以上の年の差がある芸能人がスタジオに集結した。

2人は21年3月に結婚。現在は米国で夫婦生活を送っている。スタジオで「年上夫は寝るのが早い」という話題になると、芝田は「我が家は夜7時半から8時くらいに子供の寝かしつけをするので、そのまま8時半、9時くらいには一緒に寝ている。朝羽子供に起こされて5時半とか6時に起きている」と、生活ぶりを明かした。

MCの「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「立ち入ったことだけど、家にトイレとかいくつあるの？」と聞くと、「各部屋に1つあるイメージ」と回答。共演者らが驚きながら「各部屋がいくつある？」と問うと、「家によるんですけど…」と明かし、さらにスタジオはザワついた。

ケイジは現在「準備中も含め5軒」の家を所有しているそうで、「準備中」の理由を「最近購入して、家具とかを入れる準備をしている」と説明していた。