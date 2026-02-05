島崎遥香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/05】女優の島崎遥香が2月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。

◆島崎遥香、ミニスカートコーデ披露


島崎は「19時〜＃ぐるナイ みてねっ！応援してね！」とつづり、日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜よる8時〜）の番組告知とともに全身ショットを披露。リユースショップ店内の通路で片脚を上げたポーズを決め、白シャツにニットベスト、色白の脚が際立つ柄物のミニスカート、ロングブーツを合わせた装いを見せている。

◆島崎遥香の投稿に反響


この投稿には「古着スタイル可愛い」「ミニスカートが似合う」「着こなせるのさすが」「雰囲気変わる」「脚が綺麗」「思わず二度見した」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

