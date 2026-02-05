竹内涼真、イケメン弟との入浴ショット公開 3きょうだいで初旅行へ「自然体でかっこいい」「仲の良さが伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】俳優の竹内涼真が2月4日、自身のInstagramを更新。弟でアーティストの竹内唯人と妹でタレントのたけうちほのかとのきょうだい旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳人気俳優「自然体でかっこいい」肉体美際立つ兄弟入浴ショット
◆竹内涼真、弟・竹内唯人とのお風呂ショット公開
涼真は「Our first trip together as three brothers was a great success」とつづり、唯人とほのかと初めて共に旅行したことを報告。自然に囲まれた宿で唯人と並んで湯船につかるリラックスした姿を公開している。また、同日にほのかもInstagramストーリーズを更新し「おまえたち一生ともだち！」のコメントともに、きょうだい3人並んで座った仲睦まじい記念ショットを披露している。
◆竹内涼真の投稿に反響
この投稿には「兄弟仲が良すぎる」「ほっこりする」「素敵な家族写真」「自然体でかっこいい」「仲の良さが伝わる」「見ていて癒やされる」「憧れる関係性」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
