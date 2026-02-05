齊藤なぎさ“期間限定”ピンクベージュヘア披露「1週間くらいしかできない」
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の齊藤なぎさが2月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。期間限定のピンクベージュカラーのヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
さらに同日のInstagram投稿では、女優の畑芽育と齊藤がパーソナリティを務めるPodcast番組「畑芽育＆齊藤なぎさのオフはこんな感じ」（隔週日曜日配信）のイベントオフショットとしてXと同じショットを含む複数枚の写真を投稿して、髪色について「1週間くらいしかできないのでイベントのタイミングでみんなに見せられて嬉しかった」とつづり、期間限定の髪色であることを明かしている。
◆齊藤なぎさ、期間限定ヘアカラーを披露
齊藤は「髪色、期間限定でピンクベージュ」とつづり、新しいヘアスタイルの写真を2枚投稿。淡いピンクがかったベージュカラーが印象的で、頬に手を添えたショットや、カメラに向かって視線を送る様子を披露している。
◆齊藤なぎさの投稿に反響
この投稿には「別人級」「印象変わる」「想像以上に似合ってる」「雰囲気ガラリ」「破壊力すごい」「期間限定が惜しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
