【キルフェボン】ブランド初の「SAKURAフェア」開催 / 桜をテーマにした3種のタルトや限定焼菓子が登場

タルト専門店「キル フェ ボン」では、2月19日(木)から4月14日(火)まで、全12店舗にてブランド初となる「桜」をテーマにした「SAKURAフェア」を開催する。期間中は、春の訪れを感じさせる3種のタルトを中心に新作焼菓子などが展開される。

【画像を見る】「SAKURAフェア」のタルト３品と新作パウンドバトンの画像を見る

〈SAKURAフェア 対象タルト〉

◆「結晶型“ル ガール”クリームチーズムースのタルト 〜桜風味〜」

価格:1,090円 / ホール(25cm):10,908円

桜風味の“ル ガール”クリームチーズムースとスポンジ生地を重ね、たっぷりの桜クリームで仕上げたタルト。ムースの中には白桃のコンポートを混ぜ込み、イチゴとチェリーをふんだんに飾っている。

販売期間:2026年2月19日(木)〜4月14日(火)

◆「徳島県里浦産なると金時 “里むすめ”と胡麻のタルト」

価格:993円 / ホール(25cm):9,936円

胡麻を加えたプチプチとした食感のタルトに、白ごまのクレームブリュレを流し焼き上げたタルト。さつまいものミルク煮をたっぷりとのせ、仕上げに桜をイメージしたまろやかなクリームを合わせている。

販売期間:2026年2月19日(木)〜4月14日(火)

◆「イチゴとカスタードプリンのタルト」

価格:1,090円 / ホール(25cm):10,908円

プリンアラモードをイメージしたタルト。カラメル風味のアーモンドクリームを焼き上げ、バニラ風味のカスタードプリンとクリームを重ね、イチゴを花のようにあしらっている。

販売期間:2026年2月19日(木)〜3月31日(火)

〈春季限定 焼菓子〉

◆新作「桜とチェリーのパウンドバトン」

1本:300円

3本入り:1,019円

手紙をイメージしたパッケージに、春らしい焼菓子を詰め合わせた新作。

【3本入りセット内容】

･パイナップルとココナッツのパウンドバトン×1本

･桜とチェリーのパウンドバトン×1本

･プレーンのバトン×1本

販売期間:2026年2月19日(木)〜 ※なくなり次第終了

販売店舗:全12店舗･公式オンラインストア

〈「キル フェ ボン」とは〉

1991年にオープンしたタルト専門店。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内に設置したショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並ぶ。

店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味。

キル フェ ボン