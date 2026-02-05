【中高生は平日半額・土日祝500円引】60品以上が食べ放題　しゃぶしゃぶチェーンがキャンペーンを開催

「しゃぶしゃぶ温野菜」（以下、温野菜）は、 2026年2月12日（木）から中高生限定で食べ放題コースが割引となる「おめでとう割キャンペーン」を実施する。※温野菜公式アプリ会員限定

【写真】中高生限定で人気食べ放題コースが安くなる！ 詳細はこちら

今回のキャンペーンは、中高生（12歳〜18歳）限定企画。人気の食べ放題コースが平日は半額、土日祝は500円引き（税込）となる期間限定クーポンを公式アプリで配信。豊富な種類の肉はもちろん新鮮な国産野菜やこだわりの逸品料理などの60品以上が楽しめる。

通常料金での利用1名につき、1名（12歳〜18歳）が割引となる。年齢確認のため身分証の提示が必要だという。

〈「おめでとう割キャンペーン」概要〉

・対象期間

2026年2月12日（木）〜 3月18日（水）

・対象商品

三元豚コース・温野菜コース・たんしゃぶ厳選牛コース

※中高生（12歳〜18歳対象）で平日「半額」、土日祝「500円引き（税込）」となる

・利用条件

温野菜公式アプリ会員限定のクーポン。

通常料金での利用1名につき1名（12様〜18歳）が割引となる。

※キャンペーンは2名以上で利用可能

※キャンペーンの利用は年齢確認のため身分証の提示が必要

※クーポンは、2月12日（木）にアプリ内のクーポン一覧へ表示