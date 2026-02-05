日本No.1の小学生プログラマーは…決勝出場8人が決定 中四国代表は4年連続出場の香川の小学生
「Tech Kids Grand Prix 2025」ファイナリスト8人が決定
日本No.1小学生プログラマーを決めるプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2025」のファイナリスト8人が決まりました。
香川県からは、小学6年の鎌田千記理さんがファイナリストに選ばれました。鎌田さんは史上最多となる4年連続の決勝進出です。
「Tech Kids Grand Prix 2025」は、子ども向けプログラミング教育事業を行う「CA Tech Kids」と「テレビ朝日」が共催していてます。
8回目となる今大会には、過去最多の1万1554件の応募がありました。そして、全国6エリアで予選を実施し、ファイナリスト8人が決定しました。
決勝は2月28日（土）の午後2時から行われ、YouTubeでライブ配信されます。この場で、ファイナリストたちは自ら開発した作品についてプレゼンテーションを行い、総合優勝などが決まります。
各エリア予選を勝ち抜いたファイナリストは下記の8人。
【北海道東北エリア代表】
■三浦 彩乃／北海道・小学6年生
【関東エリア代表】
■野村 秋人／埼玉県・小学6年生
【中部エリア代表】
■中田 遥人／愛知県・小学6年生
■山口 達樹／愛知県・小学5年生
【近畿エリア代表】
■細井 教丞／和歌山県・小学6年生
【中四国エリア代表】
■鎌田 千記理／香川県・小学6年生
■谷本 陽杜／広島県・小学5年生
【九州沖縄エリア代表】
■名嘉眞 鉄平／福岡県・小学6年生