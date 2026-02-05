

「Tech Kids Grand Prix 2025」ファイナリスト8人が決定

日本No.1小学生プログラマーを決めるプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2025」のファイナリスト8人が決まりました。

香川県からは、小学6年の鎌田千記理さんがファイナリストに選ばれました。鎌田さんは史上最多となる4年連続の決勝進出です。

「Tech Kids Grand Prix 2025」は、子ども向けプログラミング教育事業を行う「CA Tech Kids」と「テレビ朝日」が共催していてます。

8回目となる今大会には、過去最多の1万1554件の応募がありました。そして、全国6エリアで予選を実施し、ファイナリスト8人が決定しました。

決勝は2月28日（土）の午後2時から行われ、YouTubeでライブ配信されます。この場で、ファイナリストたちは自ら開発した作品についてプレゼンテーションを行い、総合優勝などが決まります。

各エリア予選を勝ち抜いたファイナリストは下記の8人。

【北海道東北エリア代表】

■三浦 彩乃／北海道・小学6年生

【関東エリア代表】

■野村 秋人／埼玉県・小学6年生

【中部エリア代表】

■中田 遥人／愛知県・小学6年生

■山口 達樹／愛知県・小学5年生

【近畿エリア代表】

■細井 教丞／和歌山県・小学6年生

【中四国エリア代表】

■鎌田 千記理／香川県・小学6年生

■谷本 陽杜／広島県・小学5年生

【九州沖縄エリア代表】

■名嘉眞 鉄平／福岡県・小学6年生