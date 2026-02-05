５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２６．２９ポイント（０．６４％）安の４０７５．９２ポイントと３日ぶりに反落した。

商品市況安が逆風となる流れ。５日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が急反落している。また、金相場は足もとで乱高下。強い上昇トレンドは一旦終了したとの見方がある。そのほか、米ハイテク株安も重しとなった。本土ハイテク株にも売りが波及している。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。本土市場の活性化期待などが支えだ。上海証券取引所が発表した最新データによると、１月の上海Ａ株口座開設数は前月比で８９％も増加している。また、今年の春節連休は９日間と例年より長期化することを踏まえ、消費活動が活発化するとの期待が高まった。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、非鉄・レアアースや産金の下げが目立つ。洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が６．３％安、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が６．０％安、中国北方稀土（６００１１１／ＳＨ）が５．４％安、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が５．２％安、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が４．４％安で引けた。

ハイテク株も安い。光ファイバーケーブルの飛光繊光纜（６０１８６９／ＳＨ）が６．８％、インターネット・セキュリティーの三六零安全科技（６０１３６０／ＳＨ）が３．６％、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が２．６％、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が１．６％ずつ下落した。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：６８８９８１／ＳＨ）が２．６％安。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」が１．４％安と他の指数をアンダーパフォームしている。そのほか、太陽光発電関連株、インフラ関連株、エネルギー株、自動車株、公益株なども売られた。

半面、消費関連の銘柄は物色される。化粧品の上海家化聯合（６００３１５／ＳＨ）が５．６％高、スーパーの永輝超市（６０１９３３／ＳＨ）と食品の仏山市海天調味食品（６０３２８８／ＳＨ）がそろって４．６％高、衣料品の海瀾之家（６００３９８／ＳＨ）が４．３％高、機能性飲料の東鵬飲料（６０５４９９／ＳＨ）が２．２％高、酒造の貴州茅台酒（６００５１９／ＳＨ）が２．０％高、免税店の中国旅遊集団中免（６０１８８８／ＳＨ）が１．１％高で取引を終えた。銀行・証券株、医薬株、空運株、不動産株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．９８ポイント（０．３７％）安の２６３．６７ポイント、深センＢ株指数が５．０４ポイント（０．４１％）高の１２４４．３６ポイントで終了した。

