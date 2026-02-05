都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」って何？
2月6日〜15日、都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026（以下、SGW2026）」が渋谷で開催されます。渋谷PARCO、渋谷サクラステージ、渋谷ストリームホールを中心に渋谷エリアの各所で、インディーゲームイベントやゲームコンテストなどが行われます。
主催者のSHIBUYA GAMES WEEK Projectに名を連ねるパルコのゲームレーベル、PARCO GAMESの勝又詩織さんに詳しい話を聞きました。
カルチャーとしてのゲームの魅力を発信
――SGW2026を開催する目的は？
ゲームを単なる娯楽ではなく「カルチャー」として捉え直し、その魅力を広く発信することです。ゲームイベントは時に、業界関係者やコアなゲームファン向けの「閉じた場」になることがあります。
SGW2026では、渋谷の街全体を舞台にすることで、普段ゲームに触れない方も含めて、誰でも気軽にゲームの多様な魅力に出会える「開かれた場」をつくりたいと考えています。
――アメリカのSXSW（サウス・バイ・サウス・ウエスト）と共通点があるのでは？
SXSWを意識して略称をつけたわけではないのですが、「都市を舞台にしたカルチャーフェス」という点では、確かに近い部分があるかもしれません。ただ、私たちが目指しているのは、あくまで「ゲームを起点にした文化体験」です。
渋谷という街の特性を活かしながら、ゲームを軸に新しいカルチャーを発信していく。その形を、まずはこの初回開催で模索していきたいと思っています。
将来的に規模や領域が広がっていく可能性はありますが、今はまず「ゲーム愛」を軸にした都市型フェスとしての第一歩を踏み出すことに集中しています。
――見込み来場者数は？
まずは初回の開催として手応えのある規模を目指しています。次の開催につなげていけるような結果が出ると嬉しいですね。おかげさまで事前の反響は好調でして、期待感を持って準備を進めています。
渋谷という街を回遊させるイベントに
――SGW2026の見どころは
一つに絞るのは難しいのですが、あえて挙げるなら「街を歩きながらゲームに出会える体験」そのものでしょうか。渋谷の28拠点で、インディーゲームの試遊、ボードゲーム、リアル脱出ゲーム、アート展示など、多彩なコンテンツが同時に展開されます。
スタンプラリーで渋谷の街を巡りながら、思いがけないゲーム体験に出会う。そんな「偶然の発見」を楽しんでいただけると嬉しいです。
ゲームを、街や日常の中にある「公共的なカルチャー」として感じてもらいたい、という思いがあるので、SGW2026ではあえて渋谷の街全体を会場にしています。
歩きながらさまざまなスポットを巡り、その過程でゲームやカルチャーに出会う。そんな「周遊型の体験」を意図しています。
***
参加店舗/スポット/コンテンツ：
【渋谷サクラステージ】
01: エキマエゲームパーク
02: CATARATAS BOTTLE SHOP
03: SQUARE ENIX GARDEN
04: 高田村交易所
05: CHEEAT TOKYO
06: TSUTAYA BOOKSTORE
07: 404 ゲームセンター
【渋谷ストリームホール】
08: 神エボ・アラカルト
09: 神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会
10: FORTNITE SHIBUYAでなにして遊ぶ？
【渋谷PARCO】
11: PARCO GAME CENTER
12: ROMEO IS A PARCO MAN
【その他渋谷エリア】
13: アニメイト渋谷
14: AndGAMER渋谷
15: イマーシブ試験「恣験」＠カラオケ館 渋谷本店
16: 裏・伝説の途中
17: GAME BOY with COFFEE@Coffee Supreme
18: JELLY JELLY CAFE渋谷本店
19: JELLY JELLY CAFE渋谷宮益坂店
20: SHIBUHACHI BOX
21: shibuya-san
22: SCARZ OPEN OFFICE in Shibuya
23: DIG SHIBUYA 2026
24: ヘッドホン向け立体音響Sound xR Core実装アプリ体験
25: REAL [UN]REAL ESTATE@FabCafe
26: リアル脱出ゲーム渋谷店
27: 勝利の女神：NIKKE〜春探しの旅〜
28: タイトーステーション
各イベントに関する詳細及び最新情報は下記リンクをご覧ください。
SHIBUYA GAMES WEEK公式サイト
https://shibuya-games-week.com/[リンク]
【関連記事】なんでパルコは「PARCO GAMES」でゲーム事業に参入したの？
https://getnews.jp/archives/3671333[リンク]
※画像提供：株式会社パルコ
(執筆者: 6PAC)