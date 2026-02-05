ザ・シンプソンズ×ROSE BUD限定発売♡遊び心満点の最新カプセルコレクション

ROSE BUDより、世界中で愛され続けるアニメ『ザ・シンプソンズ』のカプセルコレクションが登場します。ポップでユーモアあふれる世界観を、ROSE BUDらしい洗練されたバランスで表現した特別なラインナップ。ウェアから小物まで揃い、毎日のコーディネートにほどよい遊び心をプラスしてくれます。ファン心をくすぐるデザインは、ギフトにもおすすめ♡この春のおしゃれを楽しく彩る注目コレクションです。

主役級スウェットで楽しむシンプソンズ

存在感たっぷりのスウェットは2型展開。ホーマーとバートの仲睦まじい姿をフロントとバックにプリントしたTHE SIMPSONS / BIG SWEATは、メンズライクなシルエットでラフに着こなせる一枚。

価格は11990円、カラーはBLACK、GREY。

短め丈とゆったり身幅が特徴のTHE SIMPSONS / CROPPED SWEATは、キャラクターをキャッチーに落とし込み、バランスの取れたスタイリングが叶います。

10890円で、BLACK、GREY、ORANGEの3色展開です。

ロンTと小物で遊び心をプラス



スリーブにロゴとモチーフを並べたTHE SIMPSONS / L/S TEEは、遊び心のあるデザインが魅力。7920円で、BLACKとWHITEを展開します。

さらに、リサのユニークな表情やシンプソンズファミリーが楽しめるTHE SIMPSONS / STICKERは396円と手に取りやすく、さりげないアクセントにぴったり。

アクリルチャームに立体的なラバー素材のバートとドーナツを組み合わせたTHE SIMPSONS / KEY CHARMは1980円で、バッグや鍵まわりを楽しく彩ります。

The Simpsons TM & © 20th Television

ROSE BUD限定で楽しむ特別な世界観



ROSE BUD Exclusive The Simpsons Capsule Collectionは、ザ・シンプソンズならではのポップさと、ROSE BUDの大人カジュアルが融合した特別なラインナップ。

ウェアも小物も日常に取り入れやすく、コーデの主役にもアクセントにも活躍します。

2026年2月7日（土）よりROSE BUD全店舗にて発売開始（※アウトレット店舗は除く）。自分用にはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめのコレクションです♪